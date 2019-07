Muscoli de Spèza o raviei di Coregna? La sfida è una delizia

La Spezia - I Ragazzi della Chiappa insieme all’AssociazioneTandem, in collaborazione con la parrocchia di San Bernardo Abate ed il gruppo sportivo Tamburlin, organizzano alla Chiappa per sabato 27 luglio, presso il campetto Luigi Brunetti situato in via Monfalcone 420, una grande sfida gastronomica tra i muscoli della Spezia contro i ravioli di Coregna. Il nome della gara parte proprio per mettere di fronte due specialità del nostro territorio in una sfida tutta dal sapore culinario.

E' la prima volta che due eccellenze del nostro territorio si affrontano a colpi di forchetta. Per decretare il vincitore, i partecipanti alla sfida, dovranno indicare su un apposito tabellone le loro preferenze. La festa prevede: dalle 17 animazione per i più piccoli, dalle 19 l'apertura dei banchi gastronomici mentre alle 21 è in programma la premiazione del concorso fotografico "Fotografa la Chiappa". A seguire musica con DJ Eros Schiaffini.

Aspetto molto importante è che il ricavato della serata sarà devoluto al reparto di oncologia dell’ospedale Sant’ Andrea della Spezia. Oltre ai muscoli della Spezia della Cooperativa dei miticoltori spezzini e i ravioli di Coregna dell’Angolo dei Sapori saranno presenti anche altre specialità come la paella on the road ed il Birrificio del Golfo.