MuratiVivi: "Ora la bonifica dell'arsenale sia programmata"

La Spezia - "Prendiamo atto di una notizia importante, annunciata dall'on.Orlando, riguardo ad un importante stanziamento per le bonifiche dei siti e degli arsenali militari. Stante quanto afferma il deputato spezzino, l’Arsenale della Spezia sarà possibile avviare un significativo piano di intervento.

La nostra associazione, che da sempre ha portato all'attenzione dell'opinione pubblica, e della classe dirigente locale, le nocività presenti nelle aree militari, dal campo in ferro alle emissioni delle navi in banchina, passando per la presenza massiccia di un materiale cancerogeno come l'amianto, non può che apprezzare questo impegno.



Tuttavia è bene ricordare che già nei mesi scorsi, l'on.Traversi (M5S), dopo svariati incontri con la nostra associazione, annunciò pubblicamente lo stanziamento di fondi per la bonifica dell'amianto presente nell'area prospiciente alla nostra borgata, impegno confermato davanti al pubblico della festa marolina dello scorso settembre. Parallelamente abbiamo chiesto ed ottenuto dal consiglio comunale un impegno a compiere un percorso partecipato e trasparente su questa vicenda.

Allo stato attuale nessuno ha prodotto uno straccio di documento che attesti il cronoprogramma dei lavori annunciati, ed il percorso partecipato approvato dal consiglio comunale all'unanimità sembra sia diventato un percorso ad ostacoli.



Invitiamo pertanto l'on.Orlando a rendere noto tempi, somme e modalità con cui gli stanziamenti approvati dalla commissione bilancio della Camera consentirebbe alla Marina militare di iniziare un percorso di civiltà, rimuovendo un materiale come l'amianto, dichiarato illegale da 20 anni, dalle aree antistanti le nostre case, le nostre scuole, aree in attesa di bonifica da 30 anni ma evidentemente non ritenuti priorità dalla Marina Militare.

E' bene che la politica spezzina, in ogni ordine e grado, si renda conto che la questione dei rapporti tra la città e le aree militari è una questione prioritaria, in relazione alle nocività che queste ultime portano in grembo da decenni. Per questo chiediamo ancora che questo tema sia affrontato coinvolgendo la comunità con trasparenza e partecipazione".



Murati Vivi Marola