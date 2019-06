MuratiVivi: "Caro sindaco, chiediamo un impegno concreto per la nostra borgata"

La Spezia - "Caro sindaco le scriviamo, non certo per distrarci ma per portarle a conoscenza alcune questioni che, in relazione alla nostra attività ed alla situazione della borgata di Marola, riteniamo urgenti porre all'attenzione dell'amministrazione comunale". Inizia così la missiva firmata Murati Vivi, diretta a Pierluigi Peracchini, reduci dalle recenti iniziative (la giornata ecologica, un aperitivo letterario e musicale), tese a sensibilizzare la comunità, sia sul tema del decoro ma soprattutto sotto il profilo dell'appartenenza ad una storica realtà della nostra città, come Marola. "La straordinaria riuscita di queste iniziative, il coinvolgimento di tanti nostri concittadini, soprattutto di molti bambini, ci mette innanzi la responsabilità di proseguire questo percorso, ma soprattutto di essere una delle voci che ponga alcune questioni dirimenti alla vostra amministrazione" - continuano i Murati Vivi.



Che chiedono impegni precisi all'amministrazione, rivolgendosi direttamente al primo cittadino: "Nel nostro spirito, come peraltro già avvenuto nell'annosa vicenda dei tetti di amianto dell'Arsenale, da parte nostra questa responsabilità si traduce in proposte, tese al miglioramento e al consolidamento di quel senso di appartenenza che è linfa per ogni comunità che si rispetti. Pertanto le chiediamo un impegno concreto circa: l'installazione di cestini porta-rifiuti (dotati di portacenere) nelle principali scalinate del borgo di Marola e nell'area dei giardinetti prospicienti la farmacia; riguardo ai giardinetti la ricopertura con terra di riporto adeguata, delle zone antistanti le panchine (lato strada) e la sistemazione dell'accesso ai medesimi (lato parcheggio), eliminando quei gradini che impediscono ai disabili di accedere all'area; la messa in sicurezza degli scalini dell'area dei giardinetti (attualmente delimitata da nastro bianco/rosso) con dei lavori di ripristino; l'installazione di una fontana pubblica; una manutenzione costante (taglio dell'erba); la sistemazione della struttura metallica che ospita i manifesti (laterale la fermata ATC in zona giardinetti), in quanto pericolante. Certi che comprenda l'importanza di queste piccole ma significative richieste, dello sforzo che la cittadinanza marolina ha compiuto e continuerà a compiere per mantenere la propria borgata accogliente e vivibili. sia sotto il profilo sociale che materiale, restiamo in attesa di un suo positivo riscontro."