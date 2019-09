Murati vivi e l'Arsenale ma il sindaco non c'è

La Spezia - Si sono dati appuntamento con l'intenzione che questo momento di riflessione diventi una consuetudine. Nel contesto della festa organizzata dai Murati Vivi, con la collaborazione del Birrificio del Golfo, all'area verde di Marola, il primo giorno era quello del dibattito. Sul palco, accolto da Luca Bressan, anche il giurista ambientale Marco Grondacci che non era tuttavia il solo a poter dire qualcosa di concreto a proposito dei rischi ambientali dell'Arsenale Militare per il quartiere-frazione di Marola. Fra gli invitati presente Roberto Traversi, sottosegretario alle infrastrutture, ma anche il sindaco Peracchini che tuttavia non si è presentato all'appuntamento e gli organizzatori hanno sottolineato la sua assenza lasciando una sedia significativamente vuota. Proprio Grondacci, a margine dell'incontro, ha commentato così, facendo riferimento anche all'assessore Casati: "Quando si parla di rischi per la salute un fattore chiave da considerare nell’analisi della percezione del rischio è l’outrage, il senso di oltraggio e indignazione provocato dal rischio, strettamente collegato alla fiducia nelle persone/enti di controllo e alla familiarità del contesto. All'assessore all'ambiente ricordo che la sua delega non consiste solo nel rimuovere la spazzatura dalle strade cittadine".