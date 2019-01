Murati vivi: "Sull'amianto, dopo due mesi, si intravede qualcosa"

L'associazione dei marolini commenta l'esito della commissione consiliare, con la soddisfazione per il sostegno unanime e l'amarezza per la risposta insufficiente delle istituzioni sino a questo momento.

La Spezia - "Siamo lieti che la commissione consiliare Ambiente abbia licenziato una mozione consiliare, figlia delle nostre proposte, che traccia impegni concreti per l’amministrazione Peracchini, in relazione alla presenza di amianto nell'arsenale militare della Spezia, in particolar modo nelle zone limitrofe alle aree civili di Marola. Una lunga gestazione, di oltre due mesi, dalla notte in cui il maltempo ha danneggiato i tetti in eternit dei capannoni fronte Marola, emergenza che fino ad oggi ha visto una risposta del tutto insufficiente da parte delle istituzioni in fatto di informazione, trasparenza e tutela della salute". L'amara constatazione, accompagnata dalla soddisfazione per il primo traguardo centrato, è dell'associazione Murati vivi di Marola, che commenta l'esito del percorso in commissione della tematica sollevata a inizio novembre.



"Un percorso lungo, non semplice. Riteniamo positivo il fatto che la commissione abbia unanimemente recepito le nostre proposte, un primo passo in avanti, fiduciosi che il consiglio comunale approverà altrettanto unanimemente il testo avallato, che recepisce sostanzialmente la nostra richiesta di coinvolgere tutti gli attori della vicenda, dall’amministrazione alla Marina, dall’Arpal all’Asl e non ultimo i cittadini, attivamente, al fine di istituire un percorso di partecipazione e trasparenza, nel quale la salute della cittadinanza sia centrale, che punti a proporre e stipulare un protocollo d’intesa per la bonifica dall’amianto nella base navale in prossimità delle aree civili. Abbiamo ritenuto prioritaria - proseguono i Murati vivi - la richiesta di un immediato monitoraggio relativo a dispersioni di fibre di amianto nelle aree civili dell’area di Marola (previsto peraltro in questi casi dalla legge vigente) che ad oggi non risulta essere ancora stato fatto e l’acquisizione, parimenti una mappatura dei siti e delle strutture all'interno della base navale con presenza di amianto".



Centrato un obiettivo, i Murati vivi non si accontenteranno dell'approvazione da parte del consiglio comunale spezzino, ma si impegneranno affinché gli scopi della mozione non rimangano lettera morta.

"Siamo consapevoli che questo primo passo, significativo, va accolto in un contesto più ampio di cautela e di attenzione, nel quale continueremo a dare il nostro contributo, vigilando affinché le proposte che abbiamo avanzato vengano messe in atto, sia sotto il profilo dei controlli sanitari sia sotto il profilo dei confronti con le istituzioni, affinché la richiesta, ai ministeri competenti del governo italiano ed allo stato maggiore della Marina militare, di prevedere stanziamenti ad hoc per la bonifica prioritaria dei siti dell’arsenale della Marina militare prossimi alle aree civili abitate e più frequentate, sia un punto sul quale ci sia l’impegno delle istituzioni spezzine", concludono da Marola.