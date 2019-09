Murati vivi: “Intervento a Marola troppo oneroso, per Cadimare si spendono 250mila euro”

La Spezia - "Per l’amministrazione Peracchini l’intervento di recupero dell’area arsenalizia, adiacente ai moli San Vito, a Marola, è troppo onerosa, non s'ha da fare, ma al contempo si assiste all'annuncio di uno stanziamento di 250mila euro per un’operazione analoga a Cadimare". Così l'associazione Murati Vivi interviene in una nota riguardo agli stanziamenti per la zona in riva al golfo rinnovando l'appello al confronto sulle aree militari.

Nel ricostruire gli eventi l'associazione spiega: "Nel teatro dell’assurdo spezzino si può assistere anche a farse di basso profilo. Il protocollo d’intesa raggiunto con le forze armate, anni or sono, prevede la cessione di alcune aree della Marina e dell’Aeronautica.

Ora non vogliamo sottolineare se a Cadimare, come riteniamo per Marola, sia prioritario riacquisire una porzione di territorio ora militarizzato, o bonificare scempi come il campo in ferro, la presenza di amianto e quant'altro. Sta di fatto che chi amministra la città ha compiuto una scelta che penalizza ancora una volta l’unica borgata che è costretta a suonare il campanello per accedere al mare".

"Sarà questo, come le battaglie che abbiamo intrapreso in questi anni per la bonifica delle aree militari - concludono -, tema di discussione a cui abbiamo chiamato a confrontarsi il sindaco Peracchini, il quale non ha ancora ritenuto di rispondere al nostro invito".