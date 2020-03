Murati vivi: "Gasolio sversato in mare e noi chiusi in casa"

La Spezia - Aria irrespirabile per tutta Marola fino a Montale. La denuncia arriva dall'associazione Murati vivi che in una nota racconta un episodio occorso nella giornata di ieri: “L' intenso odore di idrocarburi ha pervaso l'abitato di Marola, raggiungendo fino le pendici della località Montale, spinto evidentemente da una intensa giornata di tramontana. La gente di Marola, è stata costretta ad annusare il tanfo persistente di carburante, di ignota provenienza”.

Per l'associazione l'episodio potrebbe essere collegato alle operazioni di bunkeraggio della nave scuola e nella nota proseguono: “Probabilmente con sversamento in mare del carburante. Un fatto di per se grave, che si aggiungerebbe ai numerosi episodi di noncuranza da parte della Marina militare nei confronti della cittadinanza che è costretta a conviverci, dalle emissioni dei fumaioli che appestano il golfo, all'utilizzo dei radar in banchina, senza dimenticare i tempi geologici di eliminazione dell'amianto”.



“Di per se lo sversamento in mare di quantità di carburanti, tali da percepirne l'intenso odore in tutto il paese, sarebbe un fatto gravissimo in termini di impatto ambientale, di sicurezza e di salute per i cittadini - concludono i Murati vivi. Tuttavia questo stato di cose è certamente aggravato dalla situazione contingente dettata dalla situazione Covid-19. Se stare in casa è un dovere civico di tutti noi, sarebbe gradito farlo senza essere appestati da odori insopportabili”.