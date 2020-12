Mura, galleria e nuovo monumento ai caduti: Rimembranza sotto i ferri

La Spezia - È il Parco della Rimembranza il maggior beneficiario dell'uscita di scena della passerella su Viale Italia, idea lanciata da Palazzo civico nella prima metà del mandato e poi messa da parte. Cosa che quindi ha liberato risorse in sede di Piano delle opere, con circa 700mila euro instradati in direzione del Parco della Rimembranza, obbiettivo riqualificazione. Un intervento il cui progetto definitivo ha ricevuto l'approvazione della giunta comunale proprio in questi giorni. Valore complessivo 726mila euro, 519mila dei quali lavori che andranno a base d'asta.



Il progetto definitivo approvato prevede il restauro conservativo della cinta muraria ottocentesca, la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione, l’intervento di pulizia e messa in sicurezza (installazione di ringhiera in ferro zincato) della vasca dei pesci interna, il ripristino dei percorsi interni pedonali, la sostituzione della recinzione metallica perimetrale e delle cancellate, limitatamente alle parti danneggiate; e ancora, la realizzazione di un nuovo varco di accesso dal lato di Piazzale Ferro, nuovi elementi di arredo (area giochi, panchine, cestini rifiuti, bacheche informative, fontana), demolizione del manufatto in stato di degrado contenente il contatore Enel e utilizzo della soletta di risulta in calcestruzzo come base per tavolo pic nic; pulizia della galleria interna con installazione di un cancello e ringhiere parallele alle mura di contorno; installazione di nuovo monumento di commemorazione dei caduti della Prima Guerra Mondiale; interventi sulla vegetazione (pulizia del sottobosco, potature, valutazione tecnica sulla stabilità delle alberature). La riqualificazione sarà in buona parte sostenuta (526mila euro) con il Fondo strategico regionale.