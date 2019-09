Muore il dottor Di Sibio, il cordoglio del repubblicani spezzini

La Spezia - “I repubblicani spezzini sono oggi purtroppo a piangere la dolorosa scomparsa dell’amico dottor Piero Di Sibio che, come medico e come pubblico amministratore, è stato lungamente protagonista della vita civile e politica della nostra comunità”. Lo scrive in una nota Pier Gino Scardigli che prosegue: “Valente medico anestesista presso l’Ospedale Sant’Andrea ed attivo nel suo sempre affollato studio di San Terenzo era molto amato dai suoi tanti pazienti ai quali per oltre sessant’anni ha ininterrottamente dispensato preziosa competenza e squisita umanità”.

“Altrettanta considerazione - prosegue - ha saputo raccogliere come integerrimo ed intelligente amministratore pubblico ricoprendo per molti anni, con equilibrio e passione, l’incarico di Vice Sindaco del Comune di Lerici e di consigliere provinciale nonché candidandosi, per il P.R.I. , al Senato della Repubblica e alle elezioni europee. La fede mazziniana ereditata dal padre e trasmessa alla sua famiglia l’ha accompagnato sempre fino a quest’ultimi giorni. Profondamente addolorati i repubblicani della Spezia si stringono con affetto ai suoi due amatissimi figli”.