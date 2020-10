Municipale, lanciato il bando per trovare il nuovo comandante

La Spezia - Il comandante della Polizia municipale spezzina sta per lasciare il comando e godersi la pensione e il Comune è alla ricerca del suo successore. Per questo l'amministrazione ha lanciato una procedura selettiva per la formazione di un elenco di candidati idonei tra i quali il sindaco Pierluigi Peracchini, intuitu personae, effettuerà la sua scelta.



La selezione pubblica, che avverrà mediante comparazione dei curricula e colloquio, sfocerà nel conferimento dell'incarico di dirigente con funzioni di comandante della Polizia municipale, con contratto a tempo determinato, sino alla fine del mandato del sindaco Peracchini.

Il trattamento economico è equivalente a quello previsto dai contratti collettivi nazionali e decentrati dei dipendenti degli enti locali, può essere integrato da una indennità “ad personam” commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali, verrà quindi corrisposta una retribuzione quale direttore di area pari a 53.511 euro annui lordi ripartiti su 12 mensilità.



La figura professionale ricercata, oltre alle funzioni tipiche del ruolo dirigenziale, eserciterà tutte le funzioni attribuite dalla normativa vigente nazionale, regionale e regolamentare al comandante del corpo di Polizia municipale, con competenze specialistiche in materia di gestione e coordinamento dei servizi di polizia municipale, nel rispetto degli indirizzi strategici e degli obiettivi definiti dall’ente. Viene richiesta inoltre capacità direzionale e attitudine al coordinamento di gruppi di lavoro, motivazione e orientamento alla

soluzione dei problemi e alla gestione delle emergenze. Il ruolo deve altresì caratterizzarsi per flessibilità e spiccata disponibilità relazionale. Il dirigente dovrà esprimere capacità organizzative nel definire le priorità nella programmazione ed attuazione degli interventi richiesti, nonché capacità di sviluppo di processi organizzativi nell’ambito di una gestione associata.