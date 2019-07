Multe non pagate dal 2000 al 2017, l'amministrazione cancella la mora

La Spezia - È stato approvato ieri sera dal consiglio comunale “il regolamento sulle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada non riscosse a seguito di notifica di ingiunzione di pagamento”. Il regolamento disciplina le procedure e le modalità per accedere ai pagamenti, rende chiaro il procedimento agevolando così l’adesione da parte di tutti i debitori interessati che potranno in tal modo regolarizzare la propria situazione debitoria.

La legge 225 del 2016 consente ai Comuni ampia discrezionalità sulla tipologia di crediti inevasi per i quali agevolare l’utenza al pagamento e l’amministrazione Peracchini, ha deciso di circoscrivere l’agevolazione solo alle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada notificate dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. "Un segnale di attenzione nei confronti di cittadini in difficoltà o che per errore hanno tralasciato di pagare quanto dovuto e che ora possono semplicemente regolarizzare la loro posizione senza il pagamento di interessi di mora", spiega l'amministrazione.



Per aderire alla definizione agevolata il contribuente dovrà presentare istanza di adesione a Speziarisorse entro il 5 ottobre 2019. Entro il 30 novembre 2019. Se l’istanza verrà accolta, entro il 30 novembre 2019 Speziarisorse comunicherà al contribuente l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione; le modalità di pagamento; l’importo delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Il pagamento potrà avvenire in versamento unico (entro il 31 dicembre 2019 per importi fino a 200 euro) oppure in versamento in rate mensili di pari importo, non inferiore a 100 euro, con scadenza prima rata 31 dicembre 2019 e scadenza ultima rata non oltre il 30 settembre 2021.

La normativa prevede infine che in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione agevolata non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza.