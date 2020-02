La Spezia - Il Corpo di Polizia Municipale del Comine della Spezia informa che per l'intera giornata di giovedì 20 febbraio, a causa di un adeguamento programmato del sistema informativo, non sarà possibile effettuare pagamenti di verbali per violazioni amministrative nelle consuete sedi. I pagamenti potranno essere effettuati unicamente negli uffici postali oppure utilizzando il totem multimediale presente nella sede di Spezia Risorse in Via Pascoli, 64.