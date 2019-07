Multe codice della strada, possibile regolarizzare senza pagare la mora

La Spezia - Recentemente approvato dal consiglio comunale “il regolamento sulle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada non riscosse a seguito di notifica di ingiunzione di pagamento”. Oggi grazie a questo provvedimento sarà possibile regolarizzare la propria posizione debitoria in maniera molto semplice e senza il pagamento degli interessi di mora. L’arco temporale stabilito è riferito alle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada notificate dal 1.1.2000 al 31.12.2017 e i cittadini che in particolari condizioni di difficoltà o per un semplice errore non abbiano ancora provveduto al pagamento, potranno regolarizzare la propria posizione rivolgendosi agli sportelli di SpeziaRisorse in via Pascoli 64 per ottenere tutte le informazioni necessarie e ricostruire la composizione del proprio carico debitorio. Per chiedere, invece, le agevolazioni previste, il contribuente dovrà presentare istanza di adesione a SpeziaRisorse entro il 05/10/2019. Successivamente entro il 30/11/2019, SpeziaRisorse comunicherà al contribuente l’accoglimento o il rigetto dell’istanza di adesione.



Se l’istanza verrà accolta, entro il 30/11/2019 SpeziaRisorse comunicherà l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, l’importo delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Il pagamento potrà avvenire secondo le seguenti modalità: versamento unico: entro il 31/12/2019 per importi fino a 200 euro; versamento in rate mensili di pari importo, non inferiore a 100 euro, con scadenza prima rata 31/12/2019 e scadenza ultima rata non oltre il 30/09/2021.