Muggiano, non più di 22 a bordo bus e controlli serrati

La Spezia - Ripartiti i lavori in Fincantieri Muggiano. Tanto smart working, molto meno personale e qualche polemica. E se è fondamentale tenere alta l'attenzione all'interno dello stabilimento in modo che la ripartenza della produzione non coincida con una sciagurata esposizione al contagio, gli occhi vanno tenuti ben aperti anche per quel che concerne i trasporti, in particolare i bus che molti lavoratori prendono per raggiungere il sito al confine tra i comuni della Spezia e di Lerici. Stamani Atc ha messo a disposizione una cospicua serie di corse dedicate alle maestranze Fincantieri sia all'andata (undici in tutto, da Piazza Caduti, tra le 6 e 13' e le 7 e 24'), sia al ritorno (diciannove, dal Muggiano a Via Chiodo, dalle quattro alle sette del pomeriggio), ma il piano, viste le modifiche alla turnazione decise dal cantiere in giornata, sarà modificato a breve dall'azienda del trasporto pubblico per andare incontro alle giocoforza mutate esigenze.



Certo, non è solo questione di orari e numero di corse, ma, più generalmente, di possibilità di fruire dei mezzi in totale sicurezza. Da questo punto di vista Atc esercizio ha elaborato il servizio in modo da trasportare i lavoratori nel rispetto dei carichi massimi stabiliti per gli autobus da 12 metri, cioè 22 persone. Questo, naturalmente, per far sì che sia possibile tenere la distanza sociale minima di un metro. Misure necessarie, sull'osservanza delle quali vigilano tre controllori e altrettante guardie giurate, che si muovono su tre automobili. Funziona così: all'andata un mezzo con a bordo un controllore e una guardia precede i bus arrivando prima alle fermate, curandosi quindi della corretta sistemazione delle maestranze all'interno dei mezzi e il rispetto della portata massima. Al ritorno il personale di controllo si fa trovare nei pressi della fermata del Muggiano per adempiere ai medesimi doveri. Sempre a tutela di sicurezza e salute, gli autobus vengono igienizzati quotidianamente e il posto guida è dotato di idoneo disinfettante per igienizzare a disposizione del conducente in modo che possa sanificare il volante, il cruscotto e tutto il suo spazio di lavoro.



I mezzi da 12 metri, quelli utilizzati per la rotta fincantieriana, come detto, possono tenere al massimo 22 passeggeri. Limitazioni di questo tipo caratterizzano anche i bus più piccoli: massimo 18 utenti per quelli da 10 metri e mezzo, tetto di 16 per quelli da 9 metri, massimo di 12 per i mezzi corti con posti in piedi. Mentre i bus senza posti in piedi trasportano passeggeri sino al 50 per cento dei posti disponibili. E quando i veicoli raggiungono il limite massimo di persone a bordo, proseguono il servizio esponendo la scritta 'completo'.



N.R.