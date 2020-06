Movida alla Morin, trenta postazioni e distanze da rispettare

La Spezia - L'ipotesi dello spostamento della vita serale dal centro storico al fronte mare si avvicina sempre di più. Dopo aver incassato l'approvazione da parte dell'amministrazione, delle associazioni di categoria e della Camera di commercio, la proposta del coordinamento dei locali di allestire degli stand in Passeggiata Morin ha ottenuto l'avvallo anche da parte dell'Autorità di sistema portuale, titolare della gestione dell'area demaniale marittima.



Distrò, Loggia de' Banchi, Origami, Bacchus, Trei Canti, Orange Cafè, Olandese volante, Hob, Panino D'amare, Bonjour cafè, Enoteca dei bardi, Alì, Emporium e Joy's club, che a breve costituiranno un consorzio per coordinare e promuovere le nuove attività, stanno redigendo un progetto da sottoporre agli enti. La promenade fiancheggiata dalle palme dovrebbe andare a ospitare una trentina di postazioni: dieci saranno quelle occupate in maniera fissa dai proponenti, mentre le altre venti saranno a rotazione settimanale, a disposizione delle attività cittadine. Così facendo si punta a eliminare il problema che per anni ha bloccato un'idea più volte ritornata di moda, quello dell'assegnazione degli spazi in Passeggiata, ovviamente attrattivi per qualunque attività.

Un altro punto cardine del progetto sarà quello del rispetto delle norme sul distanziamento sociale, aspetto che per primo aveva portato a rispolverare l'idea del "trasloco" stagionale della movida alla Morin, dove gli spazi sono maggiori rispetto alle strette vie pedonali del centro. I locali puntano a gestire in autonomia la questione con la collaborazione dei volontari di Protezione civile messi in campo dal Comune, ma se sarà necessario potrebbero valutare di ricorrere a steward o addirittura a personale di vigilanza privata.

A imprimere una decisa accelerazione all'ipotesi in fase di approfondimento è stato poi il susseguirsi degli episodi di cronaca nel corso degli ultimi due fine settimana.

Fatti dai quali il coordinamento dei locali prende decisamente le distanze.

"Non siamo responsabili delle risse avvenute a notte inoltrata nel corso dei week end scorsi. Tutti noi - affermano i titolari di Distrò, Loggia de' Banchi, Origami, Bacchus, Trei Canti, Orange Cafè, Hob, Panino D'amare, Bonjour cafè, Enoteca dei bardi ed Emporium - osserviamo scrupolosamente gli orari di chiusura: nessuno rimane aperto oltre all'una e mezza, non possiamo essere associati a episodi che avvengono ore dopo, quando altri sono ancora aperti. Per questo riteniamo che non sia giusto imporre la chiusura a mezzanotte a tutti: così facendo perderemmo un'ora di lavoro ogni sera del fine settimana, che si andrebbe ad aggiungere a quelle già perse nei confronti di chi rimane aperto anche sino alle 4".