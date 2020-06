Movida alla Morin, in maggioranza posizioni differenti

La Spezia - Il futuro immediato della cosiddetta movida spezzina potrebbe trovare davvero uno sbocco in Passeggiata Morin. Ma non solo.

A renderlo noto è stato l'assessore al Commercio e alle Attività produttive Lorenzo Brogi nel corso della seduta congiunta delle commissioni I e III che si è svolta in videoconferenza durante il pomeriggio. Insieme a lui era presente anche il collega Gianmarco Medusei, che detiene invece la delega alla Sicurezza, chiamato in causa poiché i motivi che hanno spinto a pensare di sviluppare una alternativa al centro storico sono quelli relativi al distanziamento sociale e alla convivenza tra le notti brave di qualche gruppetto di ragazzi e i residenti.



Alternandosi alla direzione del dibattito i presidenti Simone Vatteroni e Maria Grazia Frijia hanno aperto i lavori dando la parola a Marco Raffaelli, che, insieme a Massimo Caratozzolo aveva richiesto l'audizione dei due membri di giunta.

"Vorremmo capire le le intenzioni dell'amministrazione riguardo alla proposta di portare la movida in Passeggiata Morin, ritenendo che non sia da realizzare in maniera frettolosa, anche perché l'area è prospiciente al mare, un pericolo in più rispetto al centro. Non siamo contrari all'ampliamento degli spazi per i giovani, ma ci pare poter essere lesiva per alcune attività che stanno vivendo gravi difficoltà".



Immediata la risposta di Brogi e Medusei. "L'amministrazione - ha dichiarato Brogi - ha emesso un'ordinanza per limitare il problema degli assembramenti, presente in tutta Italia. Sotto quel punto di vista i risultati sono stati positivi ma si è limitato il lavoro dei locali. Per questo abbiamo accolto l'idea che si possa spostare qualche attività verso il molo, ma l'iniziativa sarà nelle mani degli imprenditori. Noi costruiremo una cornice all'interno della quale potranno essere presenti postazioni di somministrazione ma anche un'area per il consumo dei piatti dei ristoratori che effettuano delivery. Una specie di area pic-nic su una terrazza sul mare, che le attività dovranno tenere pulita e igienizzata. Di fatto

aumentiamo le opportunità per locali, bar e ristoranti".

"L'idea di base - ha confermato Medusei - è quella di decentrare alcuni locali verso il lungo mare, che dovrà però essere rispettato da tutti. Le ordinanze hanno avuto effetto, ma serve anche lavorare sulla prevenzione, soprattutto per quel che riguarda l'abuso di alcol".



"Per anni ho rappresentato i malpancisti della movida - ha detto Caratozzolo nel suo intervento - ma ora sembra che oggi alcuni rischino di essere danneggiati spostando il divertimento serale alla Morin. Bisogna suddividere bene i flussi in due utenze, quelli del centro e quelli del fronte mare, e non lasciare indietro nessuno. Inoltre a stagione in corso fare un'operazione del genere mi sembra un rischio".



Raffaelli ha ripreso la parola sottolineando come chi si dovesse spostare sulla Morin dovrà comunque chiudere all'una e che così facendo si svuoterà un po' il centro perseguendo un progetto rispetto al quale la Soprintendenza aveva espresso qualche dubbio. "Occorre fare un percorso, coinvolgere le attività, fare studi di settore... bisogna essere un po' più cauti. Magari calibrare il tiro sul prossimo anno. Anche perché ci sono anche locali che si sono detti contrari", ha aggiunto Raffaelli.



Per l'ala di centrodestra del consiglio il primo a parlare è stato Fabio Cenerini valutando positivamente l'esito delle ordinanza promulgate dal sindaco Peracchini e annunciando una discussione nelle prossime ore sul tema dell'ampliamento della movida sulla Morin.

Jessica De Muro ha chiesto informazioni tecniche sul funzionamento del progetto in fase di elaborazione, proponendo di non limitare alle attività del centro storico il coinvolgimento.

Secondo Roberto Centi è necessario conciliare diverse esigenze: quelle dei locali, quelle dei residenti e quelle dell'ordine e sicurezza. "Conosco questa città e non vorrei che le serate alla Morin possano diventare una moda in grado di svuotare il centro... La soluzione è una presenza più attenta e decisa delle forze dell'ordine, non lo spostamento dei problemi da un'altra parte".



Frijia è intervenuta valutando fondamentale il confronto per far coesistere sensibilità differenti. "Non dimentichiamo anche che l'attività dei locali del centro è utile anche per le realtà commerciali, per esempio grazie agli avventori che richiamano all'ora dell'aperitivo. E' una partita tutta da affrontare, potremmo fare altre audizioni, dobbiamo approfondire questo tema per capire che tipo di città vogliamo essere. E attenzione al decoro, non vorrei che Morin finisse per rimetterci". "Nel caso dovremmo ascoltare sia le associazioni di categoria che i singoli perché non sempre pensano la stessa cosa", ha fatto notare Cenerini.

Ancora per la maggiorazna, Andrea Biagi ha sostenuto il percorso dell'amministrazione ponendo qualche dubbio sulla volontà di effettuare ulteriori sedute di commissione sul tema: "rischiamo di incartarci come su Piazza Cavour", ha rilevato.

Il neo subentrato Emanuele Corbani ha dichiarato che "non potendo contingentare le uscite di spezzini e turisti bisogna aumentare gli spazi a disposizione e lo sfogo naturale, ideale e già utilizzato da decenni dagli spezzini è proprio il fronte a mare. E inoltre con questo progetto miglioriamo grazie al via vai delle persone la situazione di Via Diaz, allontanando la microcriminalità e lo spaccio. I contributi di altri interlocutori sono ben accetti, ma non dimentichiamo che siamo già in piena estate...".



"Dopo l'approfondimento che abbiamo già svolto con i funzionari dell'assessorato e le associazioni di categoria puntiamo a lanciare una manifestazione di interesse su un progetto che prende le mosse da quanto ci è stato proposto da alcuni locali. Il percorso è il solito di sempre, ma la necessità di nuovi spazi è ora. L'area può anche essere un'altra, per esempio Piazza Europa, e chiunque tra i ristoratori avrà interesse ad aderire all'opportunità di servire con il delivery i clienti in uno spazio attrezzato e all'aperto. Ci vorrà un coordinamento per gestire questo aspetto. Inoltre ci saranno le postazioni di somministrazione, per i locali e abbiamo stimato che se ne possono installare sino a 34: assorbiremmo la totalità dei locali notturni cittadini. Se permettiamo questo raddoppiamo il lavoro per tutti: c’è una dozzina di locali notturni nel quadrilatero del centro. Secondo me è un'opportunità. Lo pensano anche i commercianti. E faccio notare che ce ne sono alcuni che presto andranno alla Pinetina, che partirà a luglio".



Secondo Caratozzolo, però, gli assembramenti i giovani li riescono a fare ovunque: altri spazi non significano meno assembramenti e dunque è più importante prevedere maggiori controlli.

Anche Lorenzo Forcieri ha manifestato le sue perplessità per una proposta di cui non capisce molto il senso e la filosofia. "Se il problema vero è una questione di ordine pubblico non si risolve spostando i giovani. Gli eccessi si sposterebbero sul mare...".

Ancora Reffaelli: "Se le persone sono le stesse, e quest'anno sono poche, come si fa a creare lavoro? Ci vorrebbe il dono dell'ubiquità da parte degli avventori. E quali i costi fissi mensili per le attività?".



Prima della risposta di Brogi, Cenerini ha richiesto la parola per dissentire dalla proposta di audire le associazioni di categoria, in quanto già ascoltate dall'amministrazione.

"Non obbligheremo nessuno a partecipare, proporremo alle singole attività di usufruire di questa opportunità e se non vorranno non lo faranno. I costi sono quelli di noleggio degli stand, che avranno un layout omogeneo, quelli della concessione demaniale e degli allacci".

In chiusura l'azione della giunta ha incassato il plauso di Umberto Costantini, "boicottato" da alcuni problemi tecnici, e infine la seduta è stata aggiornata alla prossima convocazione, che chiarirà quale sarà la linea scelta dalla maggioranza rispetto al progetto. Oggi, infatti, le differenze di vedute sono emerse in maniera chiara, ma non si è compreso quale sarà il percorso: se quello del semplice confronto interno alla maggioranza oppure se si ritornerà più e più volte in commissione.