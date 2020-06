Movida alla Morin, Peracchini: "Lo facciamo per aiutare gli operatori"

La Spezia - "Dispiace che non si voglia capire il problema della mala movida. Lo scopo della nostra azione amministrativa e della manifestazione di interesse non è danneggiare ma favorire. Faccio notare che l'ordinanza con la quale abbiamo imposto la chiusura all'1 il venerdì e il sabato sera è stata una conquista: le ipotesi erano di obbligare a chiudere anche prima, alle 23 o a mezzanotte. Se si vuole tutelare l'economia cittadina bisogna farlo tutti insieme. Se qualcuno si tira fuori dalla partita cercheremo di fare meglio possibile nell'organizzazione e nella collaborazione con le forze dell'ordine, che devono essere messe in condizione di lavorare e non attaccate". Il sindaco Pierluigi Peracchini, interpellato da CDS, replica così alle dichiarazioni rese ieri da Confesercenti (leggi qui) riguardo alla proposta di spostare parte delle attività serali e notturne del centro cittadino in Passeggiata Morin, un intendimento sul quale l'amministrazione ha lanciato una manifestazione di interesse.

"Siamo il Comune con le minori tasse in Liguria, la nostra intenzione è quella di aiutare gli operatori. Purtroppo - prosegue Peracchini - il Covid-19 e la mala movida non sono invenzioni nostre. Spero che le associazioni aiutino la città a crescere, per diminuire il contagio e aumentare divertimento. Se la manifestazione di interesse non sarà accolta ne prenderò atto. Noi facciamo tutto il possibile. Peraltro si tratta di una opportunità una tantum, un'occasione da sfruttare al meglio, visto che né l'Autorità di sistema portuale, né la Soprintendenza prevedono attività commerciali in quella porzione di area demaniale".



Oltre a Confesercenti, che aveva definito "una pessima trovata" l'ipotesi di spostamento della movida alla Morin, anche le altre associazioni di categoria che compongono Rete Imprese Italia (Cna, Confesercenti e Confartigianato) e Confindustria avevano chiesto all'amministrazione di battere un colpo nel sostenere concretamente le aziende colpite dal lockdown adottando l'esenzione totale della Tari, la tariffa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, per i tre mesi di inattività.

"Per la Tari devono rivolgersi al governo: le tariffe sono regolate da una specifica autorità in materia. I Comuni - ha concluso il primo cittadino - non possono fare nulla se Arera non interviene. Il Governo può assegnare risorse a chi ha un lavoro autonomo, speriamo abbia la sensibilità di aiutare anche chi è disoccupato o in difficoltà. Noi abbiamo ridotto le imposte comunali anche l'anno scorso. E' ben difficile pensare di trovare 24 milioni di euro o anche solamente una parte di questi in un bilancio di 70, per intervenire su un servizio in concessione. Sarebbe bene non fare demagogia ma trovare soluzioni. Rivendico che per due anni ci sono state riduzioni della Tari e il servizio è nettamente migliorato rispetto a prima. E abbiamo confermato tutto, nonostante il Covid-19".