Motovedette e moto d'acqua, la Polizia cede i suoi mezzi

La Spezia - Si terrà il prossimo 14 ottobre a Roma presso l'Agenzia Industrie Difesa, la gara aperta per la cessione a titolo oneroso di imbracazioni della Polizia di Stato. Divisi in due lotti distinti (e non frazionalibi) del valore di 20.200 e 15.400, i mezzi in dismissione si trovano presso la sede del Cnes alla Spezia e a Genova e prima di poter fare un'offerta (entro le 16.00 del 13 ottobre) gli interessati saranno obbligati a fare un sopralluogo.

Alla gara saranno ammessi operatori economici che non siano incorsi “nel divieto di concludere contratti con la Pubblica Amministrazione” e che siano in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo di riferimento.

Il lotto più consistente è proprio quello spezzino che include una motovedetta “Squalo” del valore di 15mila euro, due pilotine Crestialia del valore di 1.500 e 2.500 euro, e due moto d'acqua da 800 e 400 euro. Il lotto 'genovese' prevede invece una motovedetta Squalo (15mila euro) e un battello pneumatico “Blob” (400 euro).



Tutti i dettagli della gara si possono trovare (QUI)