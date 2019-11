Motivi che possono portare all'annullamento del viaggio

La Spezia - Che nella vita possono capitare vari imprevisti non è affatto un segreto, anzi, è una certezza. Per questo motivo, gli annullamenti dei viaggi sono all'ordine del giorno e possono avvenire per le cause più particolari e imprevedibili.



Tuttavia, per proteggersi da quel tipo di eventi spiacevoli, è possibile usufruire delle assicurazioni che coprono l’annullamento del viaggio attraverso le quali si potranno ottenere risarcimenti parziali o totali, nel caso in cui un viaggio importante venisse annullato.



Analizziamo i principali motivi che portano all’annullamento del viaggio e le coperture applicate, basandoci sulle informazioni tratte dal sito di riferimento Ergoassicurazioneviaggi.it.



Annullamento viaggio per motivi di Salute

La polizza a copertura dell'annullamento viaggio per motivi di salute è sicuramente la più richiesta, perché è il caso più frequente che porta a dover rinunciare al viaggio o a doverlo interrompere bruscamente.



Gli eventi coperti sono diversi, infatti può trattarsi di una malattia, di un infortunio, oppure della necessità di essere sottoposti ad un intervento imprevisto, o ancora una malattia di un figlio, dove anche una semplice varicella può portare ad annullare il viaggio e ad avere comunque copertura assicurativa.



Vi sono però delle clausole di esclusione, ad esempio anche se si ha una polizza a copertura del rischio di annullamento per motivi di salute, ma il problema è di tipo cronico, non vi è copertura perché l'assicurato era probabilmente a conoscenza del problema già prima della prenotazione e della stipula del contratto di assicurazione.



L'attivazione della copertura è esclusa anche nel caso in cui l'eventuale infortunio sia dovuto a dolo dell'assicurato, ad esempio perché era alla guida in stato di ebbrezza.



Annullamento viaggio per motivi di Lavoro

Gli eventi imprevisti non riguardano soltanto le condizioni di salute e per questo è molto richiesta anche l’assicurazione a copertura del rischio di annullamento del viaggio per motivi di lavoro.



In questo caso gli eventi coperti possono essere davvero numerosi, infatti si può trattare del caso in cui si cambia lavoro e quindi saltano le ferie programmate precedentemente, oppure il caso in cui è stato necessario posticipare il periodo di riposo a causa di imprevisti attinenti il mondo del lavoro.



Frequentemente è possibile annullare il viaggio ed avere la copertura anche nel caso in cui sia stato necessario rinunciare a causa di perdita di lavoro e quindi per diminuzione della capacità economica. Infatti, qualora si venga licenziati, oltre al consistente danno patrimoniale, non è più possibile usufruire delle ferie pianificate.



In tale frangente si può ottenere il rimborso delle somme spese e l'assicurazione copre l'intera somma nel caso in cui il contratto di viaggio preveda la penale del 100% senza quindi nessun rimborso in caso di annullamento.



Di norma la copertura non opera se la perdita del lavoro è dovuta a iniziativa dell'assicurato, ovvero in caso di licenziamento volontario.



Annullamento viaggio in caso di Gravidanza

La maggior parte delle gravidanze ha un decorso piuttosto semplice, questo vuol dire che è possibile viaggiare e godersi serenamente le vacanze.



Invece nel caso in cui si presentino dei problemi, ad esempio vi sia il rischio di aborto o comunque in presenza di una particolare sofferenza per la quale sarebbe necessario comunque essere sotto stretto controllo medico, è possibile annullare il viaggio ed ottenere il rimborso delle spese sostenute.



Alcune compagnie richiedono che la futura mamma non sia consapevole dello stato di gravidanza al momento della prenotazione del viaggio e della stipula del contratto di assicurazione.



L'incompatibilità tra le condizioni di salute della donna e il viaggio deve essere certificata da un medico. A ciò deve aggiungersi che le compagnie aeree di solito negano la possibilità di imbarcarsi a donne che sono alle ultime settimane di gestazione.



Solo in alcuni casi e in seguito a idonea certificazione medica inerente lo stato di salute della donna e la compatibilità con un viaggio in aereo, vi possono essere delle deroghe al divieto di imbarco.



Conclusioni sulla polizza annullamento viaggio

Abbiamo appena visto i principali motivi che portano all’annullamento del viaggio e come prepararsi per gestire questo tipo di eventualità al meglio, in modo da restare scoperti dinanzi all'avvenire di numerosi problemi.



Per stipulare una buona assicurazione di annullamento dei viaggi non bisogna nemmeno spendere troppo. Spesso e volentieri si tratta di polizze che richiedono un piccolo premio da pagare, anche se le somme sono comunque variabili in base alle condizioni contrattuali offerte.



Tra le varie opportunità vi è anche quella di inserire una piccola franchigia che può portare ad un ulteriore ribasso del premio da pagare. In questo modo è possibile costruire una vera polizza fai da te con tutti i relativi vantaggi.



Inoltre per chi viaggia spesso, conviene sottoscrivere un'assicurazione di annullamento multiviaggio. In questo modo l'azione della polizza si estenderà non solo a un viaggio specifico, ma a un gruppo degli stessi.



La protezione offerta in questo caso è a 360° e riguarda proprio tutti gli specifici casi di annullamento dei viaggi, indipendentemente dalla loro tipologia o Paesi percorsi durante il viaggio stesso.