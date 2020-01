Morto Malagamba, Confesercenti: "Funzionario e segretario di grandi capacità e competenze"

La Spezia - Il cordoglio di Confesercenti per la scomparsa di Pino Malagamba Confesercenti La Spezia esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Pino Malagamba, indimenticato personaggio di spicco dell'associazione. Malagamba aveva infatti ricoperto l'incarico di segretario di Anva, l'associazione degli ambulanti, tra gli anni Sessanta e gli anni Settanta. Fu in quel periodo, precisamente nel 1971, che nacque in Italia Confesercenti, di cui Anva era proprio una delle realtà fondatrici. Malagamba fu dunque segretario della categoria degli ambulanti prima e dopo la costituzione di Confesercenti. Funzionario e segretario di grandi capacità e competenze aveva portato l'Anva provinciale ad avere quasi il monopolio della rappresentanza sul territorio spezzino. Figura di primo piano del tessuto economico locale, Malagamba era stato anche eletto in consiglio comunale, anche per far valere la voce del mondo dei commercianti ambulanti. Confesercenti La Spezia rivolge ai familiari le più sentite condoglianze per il lutto subito.