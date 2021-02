Monterosso, crescere “online” al convento dei Cappuccini

La Spezia - L’”esplosione” delle attività digitali continua ad essere utilizzata, a Monterosso al mare, dalla comunità dei Cappuccini, che ha di recente ricordato i propri quattrocento anni di storia. Nuovi appuntamenti sono così in programma per poter dire “Mai stati così vicini” in questo momento difficile. Oggi alle 17.30 l’appuntamento è con “Una stanza tutta per leggere”. Lo scopo è quello di formare un gruppo di persone che si ritrovino a leggere un libro, racconto o romanzo, e a discuterne. Un secondo appuntamento, “Un filo che ci unisce”, domenica prossima, sempre alle 17.30, punterà invece a riunire le persone appassionate della maglia e dell’uncinetto per incontrarsi, sempre a distanza, per lavorare e insieme conversare insieme in un progetto comune. E’ prevista infine una proposta per bambini e bambine, che possano trovare un modo di festeggiare tutti insieme, online sullo sfondo del convento, il proprio compleanno. Sono tutti modi per trascorrere insieme un tempo “ricco” di cultura e di umanità, in piena sicurezza. Per info: conventomonterosso@gmail.com. A tutti coloro che scrivono sarà inviato il link per accedere con la piattaforma Zoom.