Montalbano vede la luce dopo dieci anni

La Spezia - Proseguono i lavori per il ripristino della sede stradale a Montalbano. Tra sabato e domenica prossimi saranno posizionate due travi portanti per la costruzione del ponte che consentirà la riapertura della normale viabilità. La costruzione della infrastruttura sarà ultima nel giro di un mese. Il sindaco Pierluigi Peracchini, questa mattina, ha effettuato un sopralluogo per verificare di persona lo stato di avanzamento lavori. "Questa mattina ho visitato il cantiere di Montalbano, al lavoro per riparare la frana dopo quasi dieci anni di abbandono del territorio. Entro lunedì, se le condizioni meteo lo permetteranno, verrà posta la capriata del nuovo ponte di collegamento della Via Marconi ed entro l'anno dovrebbero concludersi i lavori. Una grande soddisfazione per un progetto che l'amministrazione ha seguito dalla A alla Z per ridare dignità alla cittadinanza di Montalbano e ripristinare uno snodo stradale importante."