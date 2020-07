Montalbano, ecco il ponte 'anti frana'

La Spezia - “Con una ripresa dall’alto, ecco il bypass di Montalbano! Dopo 10 anni di vorrei, ma non posso, appena ci siamo insediati abbiamo preso in carico quella frana e l’abbiamo ripristinata: in tre anni abbiamo stanziato le risorse del Comune della Spezia e di Regione Liguria e costruito il ponte, arteria fondamentale per i nostri cittadini e il nostro territorio. Tutto come promesso in campagna elettorale”. Così stamani in un entusiasta post il primo cittadino della Spezia, Pierluigi Peracchini, che alle parole ha affiancato una ripresa aerea della nuova infastruttura, che sarà inaugurata lunedì 20 luglio alle 11.30, come annunciato nei giorni scorsi sempre dal primo cittadino.



"Quest’anno – aveva scritto Peracchini - niente aperitivo sotto la frana di Isola, ma sopra il ponte alle 11.30 del 20 luglio! La pioggia e il Covid-19 ci hanno rallentato ma non fermato! Grazie al finanziamento di Regione Liguria, ai nostri tecnici, all’impresa esecutrice, all’assessore regionale Giacomo Giampedrone e comunale Luca Piaggi! Dalle parole ai fatti". Si interrompe quindi la 'tradizione' dell'aperitivo sotto la frana, ormai tradizionale appuntamento organizzato dal Comitato Isola Montalbano.