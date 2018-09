Monsignor Palletti e i giovani per il Sinodo

La Spezia - Unna celebrazione diocesana per l’inizio del Sinodo dei giovani, fissato a Roma a partire da

mercoledì 3 ottobre, si terrà alla Spezia venerdì prossimo 28 settembre. La celebrazione, fissata per le 21 nella cripta della cattedrale di Cristo Re, sarà presieduta dal vescovo Luigi Ernesto Palletti ed avrà la caratteristica della Veglia di preghiera. La Veglia, con riflessioni sul tema “Vita come vocazione”, sarà anche il momento di inizio in diocesi delle attività di pastorale giovanile per l’anno 2018 – 2019. Collaborano alla realizzazione dell’evento, oltre alla consulta diocesana per la Pastorale giovanile, l’Azione cattolica, il Centro diocesano vocazioni e il Centro missionario

diocesano. Tutti sono invitati, anche se non “giovani” di età anagrafica. Al termine ci sarà in

oratorio un incontro di convivialità.