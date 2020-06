Monopattino promosso dai cittadini, mille noleggi solo domenica

La Spezia - “Alla Spezia piace il monopattino: oltre 1000 noleggi nella sola giornata di domenica”. La conferma arriva dall'assessore alla Mobilità Krisfopher Casati che ha annunciato il primo dato sulla sua pagina social del social network Facebook.

La città da sabato è dotata di 300 mezzi leggeri e per qualcuno è scattata la scintilla. Tra i primi utilizzatori c'è anche Mbala Nzola l'attaccante francese non si è lasciato sfuggire l'occasione di provare uno dei trecento monopattini elettrici per poi postarla su Instagram (leggi qui).



Assieme a Bit Mobility, la società che fornisce il servizio di monopattini in sharing, sono state individuate le zone più adatte dove posizionare gli stalli di servizio, selezionandole sulla base dei percorsi più trafficati dagli spezzini nei giorni feriali. Sono stati dunque installati 34 stalli per il parcheggio in città, di cui quattro nel centro storico, e sono stati creati 32,5 chilometri di piste riservate. Per promuovere il rispetto delle regole di circolazione e il corretto parcheggio del mezzo, è previsto uno sconto del 50% sullo sblocco per chi parcheggerà il monopattino Bit Mobility negli appositi stalli indicati dall’app. Oltre a questi servizi è previsto un call center attivo tutto il giorno e sia in caso di furto, danno o di circolazione fuori area di servizio, in tal caso il monopattino rallenta a 6 chilometri orari.