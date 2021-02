La Spezia - L'Autorità di sistema portuale del Mar ligure orientale ha deliberato di rinnovare anche per il 2021 l'accordo di collaborazione stipulato con Arpal per il monitoraggio dell'inquinamento dell'ambito peri-portuale. Si tratta, in particolare, del monitoraggio della qualità dell'aria e del clima acustico. A questi fini sarà usata la centralina mobile dell'Adsp. L'operazione, per Via del Molo, ha un importo complessivo di circa 37mila euro.