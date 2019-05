Mobilitazione Uil dopo il licenziamento della dipendente Acam Ambiente

La Spezia - La segreteria territoriale Uiltrasporti della Spezia ha organizzato due ore di presidio sotto la sede di Acam Ambiente per mercoledì 8 maggio dalle 11.30 alle 13.30. Il motivo della mobilitazione riguarda il licenziamento della dipendente avvenuto nei mesi scorsi e il suo mancato reintegro. “Chiediamo il sostegno e la presenza di tutti coloro che insieme a noi vogliono essere partecipi alla modifica di una norma che indebolisce tutto il mondo del lavoro – sottolineano in una nota gli esponenti Uil – la norma vigente non garantisce infatti il rispetto dei codici disciplinari dei contratti di lavoro nazionali ed espone a rischio licenziamento anche i lavoratori che commettono violazioni di lievissima entità. È stato presentato in Parlamento un disegno di legge che ripristina il reintegro nel posto di lavoro anche in caso di licenziamento illegittimo e a sostegno della richiesta di reintegro della dipendente, licenziata anche per responsabilità di un pubblico amministratore, chiediamo il massimo sostegno”.

“La sentenza della magistratura – ricordano infine – pur riconoscendo illegittimo il licenziamento, ha negato il reintegro sul posto di lavoro”. Contro tale sentenza è stato anche avanzato ricorso.