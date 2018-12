Mobilità spezzina sostenibile, Casati ritira il premio a Trento

La Spezia - La Spezia si è classificata al primo posto fra i Comuni Virtuosi italiani per la categoria Mobilità sostenibile. A ritirare il prestigioso riconoscimento, nel corso della cerimonia svoltasi questa mattina presso il Museo della Scienza di Trento, è stato l’Assessore alla Mobilità Kristopher Casati. Questa la motivazione con la quale la giuria ha conferito il primo premio, giunto alla XII edizione e promosso dall’Associazione Nazionale Comuni Virtuosi: “Per la rete delle piste ciclabili, il piano sosta e, più in generale, per tutte le azioni messe in atto per promuovere la mobilità dolce e sostenibile”.

“Dopo un anno e mezzo di lavoro intenso, per la nostra Amministrazione ma soprattutto per la nostra Città arriva una grande soddisfazione. - dichiara il Sindaco Pierluigi Peracchini - Fin dall’inizio del nostro mandato, come sottolineato già dal programma elettorale e inserito nelle linee programmatiche, abbiamo lavorato per migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini pensando all’ambiente a trecentosessanta gradi. Il premio che ci è stato conferito è la dimostrazione che siamo sulla strada giusta: per questo grande risultato il mio ringraziamento va all’impegno dell’Assessore Casati , del dirigente al Servizio Mobilità Gianluca Rinaldi e a tutti i dipendenti che hanno partecipato a questo grande risultato”

“E’ quasi superfluo - sottolinea Casati - dire che i riconoscimenti fanno sempre piacere, ma a questo attribuisco un valore particolare, perché premia l’impegno del Comune della Spezia per favorire una nuova cultura della mobilità, in cui l’auto privata non sia l’unica, ingombrante protagonista che si muove in un centro storico che non è stato concepito per ospitare automobili. Un anno di lavoro per guidare la città in questa direzione a tutela dell’aria, con la stesura del Piano urbano della mobilità sostenibile. Ed è per questo che alla Spezia non si parla più di mobilità in senso stretto ma di mobilità sostenibile in ogni iniziativa che il quotidiano ci presenta: limitare l’accesso al centro per i bus turistici, caricare comodamente l’auto elettrica in 30 postazioni sul territorio, offrire uno shopping bus natalizio gratuito ai cittadini che incentivi i poli di interscambio, avere la mobilità a portata di click per tutte le alternative all’auto. Ed è grazie alla perfetta sinergia con il dirigente della Mobilità, l’Ingegnere Gianluca Rinaldi e tutto il suo staff per il prezioso contributo tecnico, le Partnership, le associazioni di categoria, e i cittadini che oggi posso ritirare il riconoscimento. Questo non è altro che l’inizio di un percorso: proprio in questi giorni stiamo infatti lavorando ad un bando nazionale che - se vedesse riconosciute le nostre valide iniziative per ridisegnare la città della Spezia come città sostenibile - potrebbe dare una svolta incisiva a tutti gli spostamenti urbani e farci vincere davvero la sfida di migliorare la qualità del vivere”.