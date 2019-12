Mobilità, il ministero approva il progetto del Comune e stanzia 38 milioni di euro

La Spezia - Con uno stanziamento di oltre 38 milioni di euro, per la precisione 38.383.545,82 euro, il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha "premiato" il progetto presentato dal Comune della Spezia per il potenziamento del servizio di mobilità, in attuazione al Pums (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile). Un piano di interventi per il quale era stata presentata la richiesta per accedere ad un finanziamento nazionale indetto dallo stesso Mit il 31 dicembre scorso (leggi qui).





Gli interventi previsti dal progetto



- il rinnovo e il miglioramento del parco veicolare

- il potenziamento e la valorizzazione delle linee filoviarie esistenti

- la realizzazione di linee filoviarie e l’estensione/implementazione della rete di trasporto rapido di massa, anche con sistemi ad impianti fissi di tipo innovativo

- il potenziamento della infrastruttura filoviaria, tramite la riorganizzazione delle linee urbane, creazione di nuove tratte filoviarie e completamento delle infrastrutture

- il potenziamento dei veicoli attraverso l’acquisto di nuovi mezzi filoviari, l’introduzione dei 18 metri, l’adeguamento di parte degli esistenti e l’implementazione ed il rinnovo del parco dei mezzi speciali a supporto della filovia

- la ristrutturazione delle fermate

- la centralizzazione semaforica e l’evoluzione del sistema di centralizzazione tramite integrazione di nuove componenti e nuovi applicativi sul sistema esistente, con l’obiettivo di efficientarne l’utilizzo e le prestazioni

- il potenziamento dei Poli di interscambio tra mobilità privata e trasporto Pubblico, con particolare riferimento alla Stazione di Migliarina e ai Parcheggi Palasport e Piazza d’Armi