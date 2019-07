Mitili e ostriche immortalati in un concorso ad hoc

La Spezia - Si è conclusa, con la scelta di 15 foto, la prima fase del premio fotografico nazionale mitilicoltori della Spezia nato con l'intento di promuovere la fotografia e il lavoro dei mitilicoltori. Il tema dato per partecipare al premio erano, infatti, i mitili (muscoli, cozze) e le ostriche. Nello scatto doveva affiorare il mondo della mitilicoltura, le barche, gli allevamenti e i suoi allevatori. Il premio ideato dalla cooperativi mitilicoltori spezzina ha avuto il patrocinio del Comune della Spezia e il contributo dell’Autorità di Sistema Portuale Mar Ligure Orientale. La giuria del composta da Pierluigi Peracchini (sindaco della Spezia), Carla Roncallo (presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale), Alberto Andreani (fotografo ufficiale Spezia Calcio), Marco Aliotta (presidente dell'Associazione Fotografica Liberi di Vedere), Claudio Barontini (fotoreporter e ritrattista di celebrities), Valerio P. Cremolini (critico d'arte), Federico Pinza (Cooperativa Mitilicoltori della Spezia), si è riunita nei giorni scorsi e dopo aver esaminato attentamente le ben 230 opere pervenute ha stilato la classifica delle 15 opere che saranno ammesse ad una mostra, che si terrà open air lungo passeggiata Morin dal 5 Luglio al 1 settembre.

"Siamo assolutamente sorpresi dalla bellezza delle immagini che sono giunte per questo concorso - ha detto il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini durante la presentazione in Comune -. Con questo concorso guardiamo i prodotti di questo mare da un altro punto di vista. Siamo davanti a scatti di grande qualità e non è stato facile scegliere quindici scatti. L'attenzione per il tema mostrata dai partecipanti è davvero alta e noi non possiamo che ringraziarli".

"Abbiamo riscoperto un mondo di nicchia - ha aggiunto Carla Roncallo presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale - che alla Spezia è molto conosciuto e in questa circostanza va oltre i confini. Vedere questi scatti ha permesso anche a noi di entrare in questa realtà interessante e importante. Sono immagini di grandissima qualità".

"L'idea è nata quest'inverno - ha spiegato Federico Pinza della Cooperativa Mitilicoltori della Spezia - con il supporto dell'assessore al Commercio Lorenzo Brogi. Un'idea che serve a rafforzare la nostra presenza. Poi con Claudio Barontini siamo riusciti a svilupparla per arrivare oggi con la conclusione della prima fase, da oggi pomeriggio saranno visibili in passeggiata Morin. Ora puntiamo alla prossima edizione".

"Sappiamo chi è già il vincitore - ha spiegato il fotografo Barontini - ma lo riveleremo al momento giusto quando avremo scelto anche la quarta foto vincitrice scelta dalla giuria popolare. E' stato fondamentale creare un premio nazionale che è andato oltre ogni previsioni vista la quantità e la qualità degli scatti ricevuti. Un concorso a tema sui muscolai è curioso e permette di capire cosa si può tirare fuori dalla propria creatività. Mi fa piacere che siano arrivate immagini da tutta Italia".

"E' un omaggio alla giovane arte della fotografia - ha dichiarato Valerio Cremolini - diventata il linguaggio più comune della nostra società. Sono tutti attimi speciali, quelli in gara, è una sintesi magica carica di emozioni e capacità tecnica".

"Noi puntiamo alla promozione della fotografia - ha dichiarato Marco Aliotta presidente dell'Associazione Fotografica Liberi di Vedere - e l'aspetto che mi ha colpito maggiormente in questo primo premio è che gli spezzini hanno portuto immortalare anche i lavori allo stabulatore e di ammirare la lavorazione di questo prodotto. Un omaggio alla fatica del lavoro di questi 'contadini del mare'. La scelta è stata davvero difficile".



Le foro saranno stampate in grande formato e disposte lungo la passeggiata Morin. ll 5 agosto, in occasione della premiazione del Palio del Golfo della Spezia, sarà proclamato il vincitore assoluto del concorso che riceverà un premio di 1000 euro. I nominativi e le provenienze dei 15 fotografi ammessi sono:



Gualberto Brugnoli (Cassano Magnago - Varese)

Marco Maccagnani (Portemaggiore - Ferrara)

Marco Baraldi (La Spezia)

Samuele Pucci (Massa)

Adriano Boscato (Pove Del Grappa - Vicenza)

Marco Barbera {La Spezia)

Marco Barini (Ferrara)

Alessandro Cialdini (La Spezia)

Federica Tavilla (La Spezia)

Tamara Bianchi {Massa)

Marina Busoni (La Spezia)

Marco Ghetti (La Spezia)

Roberto Vendasi (La Spezia)

Alice Borghini (La Spezia)

Francesca Remorini (La Spezia)



Come detto sono stati ben 230 gli “scatti” realizzati da fotografi provenienti da tutta Italia: Milaro, Foggia, Asti, Bergamo, Bologna, Massa, Lecce, Ascoli Piceno, Montespertoli (FI), Taranto, Varese, Trento, Cremona, Piombino (Li), Ferrara, Pisa, Pozzuoli (NA), Parma, Carrara, Olbia, Torre del Greco (NA), Pellestrina (VE), Albissola (SV), Prove del Grappa (VI), Terni, Recanati, Chiavari, Verucchio (Rimini), Lavagna (GE), Cittadella (PD), Arezzo, Rovigo, Genova, Reggio Emilia, Aulla, Lerici, Riccò del Golfo, Vezzano Ligure, Ceparana, Arcola e, naturalmente, da La Spezia.



Un successo che ha superato ogni più rosea aspettativa che ha indotto la giuria ad ammettere altre 50 fotografie che saranno trasmesse in loop su un maxi monitor posizionato in Passeggiata Morin e che potranno essere votate presso lo stand dei mitilicoltori presente in passeggiata da tutti i cittadini. Anche in questo caso il vincitore del “premio giuria popolare” sarà reso noto il 5 di agosto. Ad agosto sarà disponibile e scaricabile, on-line, il catalogo del Premio Fotografico Nazionale.



Il vincitore assoluto del Premio fotografico Nazionale Mitilicoltori della Spezia 2019 riceverà, oltre alla targa del vincitore, un assegno circolare di € 1.000,00 (mille). - Riconoscimento Ex aequo, per due foto che riceveranno, ciascuna, un assegno circolare di € 250,00 (duecentocinquanta) e una targa ricordo. - Una targa ricordo anche per la foto che avrà ottenuto il punteggio più alto dalla votazione popolare (fotografie trasmesse in loop su un maxi monitor posizionato in Passeggiata Morin. Regolamento nello stand dei Muscolai). La foto vincitrice del premio sarà pubblicata, insieme alle motivazioni della giuria, nel sito dei mitilicoltori e nei vari social.



Le opere ammesse alla votazione della giuria popolare sono dei seguenti fotografi: Walter Bilotta, Emilio Mancuso, Liliana Frusi, Gualberto Brugnoli, Federica Tosti, Maria Angela Braga, Luca Ruffoli, Marco Maccagnani, Mauro Baraldi, Nadia Roncallo, Carlotta Joy Mariani, Italo Fernando Tosti, Michele Pedone, Massimiliano Busetto, Annalisa Raggio, Orlando Cataldo, Roberto Biggio, Daniele Racis, Luigino Zangobbo, Sara Fabbri, Bruno Marchetti, Niccolò Sobrito, Linda Leocata, Luca Zonari, Marina Busoni, Tommaso Gregorio, Matilde Tortorelli, Mirella Cozzani, Giacomo Maccario, Roberto Capitani, Alessandra Spairani, Elide Cataldo, Daniele Genovasi, Paolo Borrini, Roberto Vendasi, Alessandro Fidanzai, Marco Barini, Massimiliano Sandri, Caterina Truppa, Samuele Pucci, Maria Cristina Giubbi, Simonetta Sperandio, Maria Elena Galardi, Geoncalves Michel Jean Francois Ghegcun, Ilaria Sturlese, Matteo Fazioli, Clara Mangili, Cristina Giampaoli, Sara de Nicola, Graziano Manganelli.