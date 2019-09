Missione spezzina a Nanchino, la "capitale del sud" della Cina

La Spezia - Partirà domani, sabato 14 settembre, alla volta della Cina la delegazione spezzina guidata dall’assessore al Turismo, Cooperazione Internazionale, Gemellaggi e Promozione della Città Paolo Asti, per partecipare alla XIX esposizione Autunno d’Oro di Nanchino.

“Un prestigioso appuntamento nella città che il suo stesso nome definisce capitale del sud della Cina – commenta Paolo Asti - a cui parteciperemo insieme ad altri 1200 invitati provenienti dal tutto il mondo, oltre alle delegazioni provenienti da tutta la Cina. Alla compagine spezzina l’onore e l’onere di essere chiamati a rappresentare, affiancati dagli uffici diplomatici italiani, il nostro Paese per scelta compiuta dalla municipalità di Nanchino, città che conta oltre 8 milioni di abitanti.”



In base ai tavoli di lavoro previsti, ad affiancare l’assessore Asti saranno il direttore di Confindustria La Spezia e rappresentante di Ance Italia Paolo Faconti, il presidente dell’Ordine degli Architetti Francesca Zani, gli insegnati del Liceo Linguistico e Turistico Prof. sse Sonia Galletti e Silvia Segalla, Wanli Zhou e Davide Piccioli per l’associazione La Spezia Amici della Cina che, nell’occasione, incontreranno il vice presidente della stessa associazione Mattia Pinza, nostro concittadino che vive in Cina da oltre 10 anni. Grazie al lavoro dell’associazione, in collaborazione con le due municipalità, potrà essere organizzata la futura squadra di insegnanti per la gestione congiunta di lezioni bilingue sino-italiane a seguito dell’accordo stipulato con le scuole superiori e, inoltre, programmare i Viaggi-Studio in Italia. La delegazione parteciperà alla cerimonia di inaugurazione del Centro di Scambio Culturale Internazionale Cina-Europa presso l'istituto di architettura di Nanchino Donyao.



Obbiettivi del viaggio saranno quelli di trovare occasioni di confronto e possibilità di scambi in ambiti diversi quali la cultura, il turismo, l’istruzione, lo sport, la scienza e tecnologia e l’ architettura e la nautica. La fiera economica e commerciale dell'Autunno d’Oro di Nanchino rappresenta il più importante raduno di Nanchino per lo scambio culturale e lo sviluppo economico e commerciale. La visita a Nanchino, già capitale di tutta la Cina, durerà una settimana, il rientro è previsto per il 24 settembre e nessun onere sarà a carico dell’Amministrazione comunale.