Missionari spezzini, messaggi da Brasile e Kenya

La Spezia - Anche quest’anno alcuni sacerdoti missionari, originari dello Spezzino, hanno fatto pervenire gli auguri di Natale ai loro conterranei tramite il centro missionario diocesano. In particolare, dal Brasile don Luigi Carlini ci scrive:”anche qui il messaggio del Natale ci porta ad avvicinare i piccoli, gli scartati della vita nelle sue varie maniere. Qui in periferia, dove l’articolazione di chiesa é in formazione, si fanno i passi possibili”. Dal Kenya ha scritto padre Claudio Moscatelli, passionista. “Noi – comunica – viviamo in una apparente pace. Ma non sappiamo cosa succederà in gennaio. Ci auguriamo solo che le manifestazioni previste non portino distruzione e morte come al solito. Gesù ci porti davvero la sua pace, basata sulla onestà e sulla giustizia”. Padre Claudio e don Luigi ringraziano per il sostegno della diocesi alle loro attività missionarie.