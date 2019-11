Mindfullness, corso di introduzione al via il 13 novembre

La Spezia - E’ in partenza un corso di introduzione alla mindfulness, dal 13 novembre presso lo Studio di Psicologia e Psicoterapia in Scalinata Quintino Sella 2. "Mindfulness - spiegano i promotori del corso -significa portare attenzione al momento presente in modo curioso e non giudicante. A chi non è mai capito di svolgere le routines quotidiane senza consapevolezza, immersi in pensieri su questioni passate o sulle incombenze imminenti, o di guidare verso il lavoro con il “pilota automatico” inserito giungendo a destinazione senza essersi resi conto del percorso fatto? Questi sono solo alcuni esempi nei quali, inseguendo senza consapevolezza la miriade di obiettivi intrecciati nel tessuto della nostra vita quotidiana, lasciamo passare inosservate cose semplici e importanti che stanno accadendo qui e ora. Introduzione alla mindfulness è un percorso in 5 incontri finalizzato ad addestrare l’attenzione e vivere momento per momento senza farsi coinvolgere da pensieri sul passato e sul futuro, riportandoci ad apprezzare pienamente l’esperienza del momento presente, l’unico tempo che possiamo vivere".



Dal 13 novembre all’11 dicembre ogni mercoledì dalle 18,30 alle 20,00



Per informazioni e iscrizioni:

Dott.ssa Maria Paola Buchignani 3384635628

Dott.ssa Giada Medici 3334610245