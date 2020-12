Millecinquecento tessere, la Flc Cgil confermato primo sindacato scuola della provincia spezzina

La Spezia - L'Flc Cgil ha superato i 1500 iscritti nella provincia della Spezia, consolidando la sua posizione di primo sindacato del mondo della scuola. “Una bella soddisfazione, un risultato ottenuto grazie alla passione che mettiamo nel nostro lavoro sindacale quotidiano, alla coerenza delle nostre proposte ed alla nostra azione capillare, oltretutto in un momento così complicato come quello dell'emergenza Covid, che ha messo a dura prova tutto il personale scolastico che ha dimostrato di essere all'altezza della situazion e - dice Giorgia Vallone, segretario provinciale Flc Cgil - ringrazio i nostri delegati, gli insegnanti ed il personale ATA che ci hanno dato fiducia. In questo momento rappresentiamo più di un terzo del personale scolastico del territorio, una grande responsabilità, ma anche un forte stimolo per proseguire il nostro lavoro e le nostre lotte per tutelare i lavoratori e per una scuola inclusiva, democratica, innovativa ed efficiente.”