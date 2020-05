Millecinquecento mascherine agli operatori di Piazza Cavour per gli spezzini

La Spezia - Questa mattina il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, l’assessore alla Protezione civile Luca Piaggi e l’assessore al Commercio Lorenzo Brogi hanno incontrato gli operatori di Piazza del Mercato per informarli che nella giornata di domani la Protezione civile consegnerà loro 1500 mascherine da distribuire a tutti gli spezzini che andranno nell’area mercatale per l’avvio della nuove disposizioni.



Un gesto di attenzione dell’Amministrazione per accompagnare tutti gli spezzini all’utilizzo obbligatorio della mascherina nell’area mercatale di Piazza Cavour.



Si ricorda, infatti, che da domani venerdì 8 maggio vi è obbligo per tutti coloro che accedono all'area del mercato coperto di Piazza Cavour, compresi gli operatori del mercato, di indossare correttamente dispositivi a protezione delle vie respiratorie, quindi le mascherine. Sono esclusi dall'obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina.



L’ordinanza ha efficacia fino al 31 maggio 2020 e potrà essere reiterata sussistendone motivazioni in relazione al protrarsi dell'emergenza sanitaria.