Mille mascherine e cento flaconi di gel per i dipendenti comunali

La Spezia - Mille mascherine e 100 flaconi di disinfettante. E' questa la lista della spesa decisa nei giorni scorsi a Palazzo civico per far fronte all'emergenza coronavirus.

All'indomani dell'ordinanza emessa dalla Regione contenente le misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 si è immediatamente svolta una riunione tra il medico dell'ente, i Responsabili del servizio di prevenzione e protezione, i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e le Rappresentanze sindacali unitarie per inquadrare una situazione che sembrava a dir poco esplosiva.

E' così che le sigle del pubblico impiego di Cgil, Cisl e Uil hanno scritto al sindaco una lettera nella quale, sulla scorta dell'ordinanza emessa dal governatore Giovanni Toti e dell'incontro che si era svolto a Palazzo civico, veniva chiesta la fornitura di Dispositivi di protezione individuale per i dipendenti del Comune.



Nelle ore successive è scattata la ricerca delle mascherine e del disinfettante, ma le scorte erano praticamente esaurite ovunque. Solo nella giornata di sabato, infatti, sono state emesse le determinazioni dirigenziali con le quali sono state affidate le forniture di due lotti da 500 mascherine modello chirurgico alla ditta La Casalinda con sede a Tarantasca, nel Cuneese, mentre la fornitura dei flaconi di disinfettante mani per le esigenze degli uffici del Comune della Spezia è stata affidata alla ditta Bianchi snc. di Bianchi Igino e Luciano, con sede a Borgoricco in provincia di Padova.

Le due aziende sono le uniche che hanno aderito alle richieste di offerta pubblicate dall'amministrazione comunale sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione. Per le mille mascherine il costo totale è di 878,40 euro, mentre per i cento flaconi di disinfettante se sono stati spesi 976.



Nei giorni scorsi, nonostante l'assenza dei Dpi, i dipendenti, seppur preoccupati, non hanno lasciato spazio a forme di allarmismo (non si sono registrati casi di assenteismo o richieste in serie di messa in malattia), cercando di gestire al meglio i flussi e invitando l'utenza a utilizzare, quando possibile, i servizi online.

Quando gli ordini arriveranno a destinazioni le mascherine saranno distribuite prevalentemente al personale che svolge mansioni di front office (ormai quasi sempre senza la separazione rappresentata dal vetro) e agli agenti di Polizia municipale, mentre i flaconi verranno forniti per essere collocati nei singoli uffici.