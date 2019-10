Mille in corteo con i sindacati: "La sanità è di tutti"

La Spezia - Per una volta in strada c'erano proprio tutti. Dai lavoratori del comparto della sanità, ai semplici cittadini, dalle rappresentanze sindacali agli esponenti politici di ogni livello: dal sindaco Pierluigi Peracchini ai consiglieri comunali di maggioranza e opposizione, dai parlamentari ai consiglieri regionali. Tutti, in totale un migliaio di persone, dietro allo striscione steso da Cgil, Cisl e Uil con la scritta "La sanità è di tutti".

Dal Sant'Andrea a Piazza Mentana, ad animare maggiormente il corteo sono stati gli Oss dipendenti di Coopservice, che sperano di perdere i loro 158 posti di lavoro con l'internalizzazione dei servizi ausiliari e la celebrazione di un concorso pubblico che li vedrebbe a forte rischio. Le rassicurazioni dell'assessore Sonia Viale in questo senso continuano ad arrivare quasi quotidianamente, ma la preoccupazione resta.

Su tutta la manifestazione, ovviamente, ha aleggiato il tema del futuro del nuovo ospedale, ormai appeso a un filo, nonostante gli ultimatum e i colpi di scena delle ultime ore.



E se ieri il governatore Giovanni Toti aveva attaccato le opposizioni consiliari per la partecipazione alla manifestazione indetta dai sindacati, in molti si sono stupiti di vedere una così nutrita rappresentanza di esponenti del centrodestra spezzino nelle prime file del serpentone che ha attraversato la città.

Una cittadina in particolare, ha voluto sottolineare ai taccuini di CDS come valutasse la presenza dei rappresentanti della maggioranza comunale e regionale come una "mancata assunzione di responsabilità. Non siamo qua a manifestare contro Pessina: sono loro che governano e che devono risolvere i problemi. E a loro che si rivolge la città".



Lara Ghiglione, segretaria generale della Cgil spezzina, ha invece sostenuto che "grazie alla mobilitazione dei sindacati la Regione ha battuto un colpo e di conseguenza l'azienda ha risposto. Stiamo dando una scossa per trovare una soluzione che la città non può più attendere".

Sulla stessa lunghezza d'onda Antonio Carro, segretario generale provinciale della Cisl: "Aspettiamo di vedere i fatti concreti. Con questa manifestazione qualcosa si sta muovendo. La sanità è un argomento bipartisan: chiediamo a tutti i partiti di fare il massimo per garantire agli spezzini quello che è un diritto costituzionale. Abbiamo bisogno di una sanità efficiente e sicura".

Mario Ghini, segretario generale regionale della Uil, entra più nel dettaglio delle questioni relative al nuovo ospedale: "Non possiamo pensare che la soluzione sia la rescissione del contratto. Dobbiamo agire nei tempi più rapidi possibili e vedere realizzarsi un progetto di qualità, per un ospedale che sia in grado di servire una provincia di 250mila abitanti. Bisogna andare avanti con Pessina: questo è il progetto da concludere. Non possiamo lasciare che gli spezzini restino con il solo Sant'Andrea, per chi ci lavora dentro e per i pazienti".



Giunti al concentramento finale di Piazza Mentana i partecipanti al corteo hanno ascoltato la voce di Rosa, portavoce degli Oss, ricordare i sacrifici e le battaglie per vedere riconosciuta la loro collocazione nel sistema sanitario spezzino. "Oggi c'è lo spauracchio del concorso pubblico, dopo anni in cui abbiamo sopperito alle mancanze del sistema. Il bando ne tenga conto. Noi vogliamo solo lavorare!", ha detto ringraziando i sindacati.

Subito dopo i gradini del Civico hanno accolto Antonio Montani, segretario di Fnp Cisl, che ricordando come nello Spezzino l'età media sia tra le più alte d'Italia, ha annunciato che presto sarà lanciata una raccolta firme per una legge nazionale sulla non autosufficienza.

Infine un lavoratore e delegato sindacale ha denunciato che in vista della visita del presidente della Regione Giovanni Toti "sono state svolte pulizie straordinarie, sono stati disdetti molti appuntamenti per non avere pazienti in sala d'attesa, è stata tagliata l'erba... Il governatore - ha sostenuto - non ha visto la sanità spezzina che vivono ogni giorno lavoratori e pazienti. Oltre a un nuovo ospedale servono medici, professionisti sanitari, infermieri, tecnici...".