Militari in strada: i lettori dicono sì. A gran voce

La Spezia - Militari in strada misura eccessiva, sproporzionata, quantomeno prematura? Nossignore, o almeno questo dice il sondaggio lanciato da CdS nei giorni scorsi, chiuso stasera, al quale hanno risposto circa 2mila persone. Il verdetto è schiacciante: per l'80 per cento non c'è abbastanza rispetto delle norme anti contagio e, quindi, i soldati a presidio delle strade sono una buona cosa. Per il restante 20, evidentemente, nessun bisogno delle mimetiche: bastano forze dell'ordine, buon senso e progressiva abitudine a questo nuovo regime di vita. Intanto oggi l'ipotesi militari in strada viene rimpinguata dal Comandante Alfa, fondatore dei gruppi speciali del Gis, le teste di cuoio dei carabinieri, da anni in pensione e non più in servizio. Con un vibrante intervento sui social network il militare ha lanciato il cuore oltre l'ostacolo invitando a schierare l'esercito, istituire il coprifuoco, chiudere i confini e i porti. Condendo il tutto, perché no, con attacchi a sardine, centri sociali e “navi pirata”, in riferimento a quelle delle ong.