Migranti nel gelo dei Balcani, si attiva anche la Caritas spezzina

La Spezia - Continua a peggiorare la situazione dei migranti bloccati nei campi profughi lungo la rotta balcanica, in particolare nel campo di Lipa in Bosnia Erzegovina. Circa 900 persone vivono in condizioni disumane, in mezzo alla neve con temperature che arrivano fino a - 10°C.

Caritas italiana in collaborazione con altre organizzazioni e realtà presenti sul posto, è impegnata nella distribuzione di beni di prima necessità. "C’e’ bisogno del vostro aiuto per l’acquisto di cibo, acqua, vestiario invernale e legna che permetta ai migranti di scaldarsi", affermano dal sodalizio diocesano.

Chiunque volesse può donare sul conto intestato a Caritas diocesana La Spezia - Sarzana - Brugnato IT88M0623010706000040390102 specificando nella causale ‘’Emergenza Balcani’’.