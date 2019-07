Migranti, le associazioni spezzine fanno squadra per l'accoglienza

La Spezia - L’accoglienza come diritto, in un’Italia che è tra le ultime mete di migranti in fuga dalla disperazione. Questi i presupposti di una campagna nazionale che unisce Ong, associazioni, sindacati e cittadini privati, per diffondere l’azione del sostegno e contrastare la politica sociale del rifiuto e dell’esclusione.



Si tratta di #ioaccolgo una campagna che ha riunito ben 46 organizzazioni nazionali e che ha scelto come simbolo la coperta termica, nota nell’immaginario collettivo come oggetto distintivo nel primo soccorso ai migranti.



"Attraverso iniziative a livello nazionale e locale - si legge in una nota - la campagna mira a dare voce a tutti coloro che non condividono le politiche dei respingimenti attraverso la mobilitazione, la condivisone di buone pratiche e l’apertura di un canale di dialogo in particolare con quei cittadini e quelle cittadine che non sposano le politiche anti-migranti ma allo stesso tempo non riescono a contrapporre una visione e una narrazione alternativa".



A Spezia la campagna #ioaccolgo sarà presentata nel corso di una serata all’insegna della solidarietà e della condivisione organizzata presso il circolo Arci Canaletto (via Don Bosco n°2) per mercoledì 24 luglio dalle ore 20.00. In via eccezionale l'ingresso sarà consentito anche ai non tesserati Arci.



Il programma prevede un aperitivo benefico in sostegno di Mediterranea Saving Humans e la proiezione gratuita del film documentario “Iuventa” di Michele Cinque che racconta gli eventi di un anno cruciale della vita di un gruppo di giovanissimi volontari, impegnati nel progetto umanitario della ONG “Jugend Rettet” - gioventù che salva.



L’evento è promosso da Unione degli Studenti La Spezia, Arci La Spezia, CGIL La Spezia, Associazione Mondo Nuovo Caritas La Spezia, Libera La Spezia, Emergency La Spezia, ANPI Provinciale