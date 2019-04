Miglioramento antisismico, 2 milioni per le scuole

Subito lavori alla Pellico-Garibaldi, poi ci si sposterà dall'altra parte di Piazza Verdi. Ma la giunta mette a disposizione un altro milione per mettere mano a Palazzo Civico.

La Spezia - Approvati dalla giunta comunale, su proposta dell’assessore ai lavori pubblici Luca Piaggi, una serie di progettire relativi ad interventi strutturali su edifici scolastici cittadini e sull’adeguamento antincendio di Palazzo Civico. Il Comune della Spezia nei mesi scorsi ha partecipato ad un bando regionale finanziato dal Ministero Istruzione Università e Ricerca, finalizzato all’erogazione di contribuiti per interventi di edilizia scolastica 2018/2020. I progetti presentati dal Comune della Spezia sono entrati nella graduatoria stilata dalla Regione Liguria. risultando meritevoli e quindi saranno finanziati per un totale di 1milone e 200mila euro.



Il primo intervento interesserà l’Istituto Comprensivo scolastico ISA4 dove hanno sede la scuola media “Silvio Pellico” ed elementare “Giuseppe Garibaldi” che sarà oggetto di lavori per il miglioramento sismico. L’importo totale dei lavori è di 1.513.952,66 euro e la Regione Liguria, per tali lavori, ha riconosciuto il contributo di 700 mila euro. Il secondo progetto esecutivo per il miglioramento sismico deliberato questa mattina sarà realizzato al Palazzo degli Studi di Piazza Verdi. Anche in questo caso i lavori interesseranno la struttura dell’edificio per adeguarlo alle normative anti sismiche per un importa totale di 1 milione di euro. Anche in questo caso Regione Liguria ha riconosciuto un contributo di 500 mila euro. “Al netto delle risorse che disponiamo, abbiamo voluto dare un segnale per garantire un miglioramento antisismico sugli edifici scolastici dove i nostri bambini e ragazzi trascorrono la parte più importante della loro giornata - ha detto il sindaco Peracchini ., auspichiamo l’arrivo di nuove risorse per continuare interventi che vanno in tal senso, perché l’adeguamento antisismico degli spazi scolastici è un impegno così importante che non può esaurirsi qui".



Il terzo intervento deliberato su proposta dell’assessorato ai lavori pubblici è relativo all’adeguamento di Palazzo Civico alla normativa sulla prevenzione incendi. Il progetto, che è stato ora sottoposto all’esame della Soprintendenza Archeologica, belle Arti e Paesaggio, vuole garantire le migliori condizioni di sicurezza e nel contempo preservare i valori architettonici del Palazzo. E' prevista insomma la realizzazione di compartimenti antincendio, la sostituzione di materiali non idonei con altri aventi caratteristiche antincendio, l’installazione di rilevatori di fumo, allarmi, sistemi di spegnimento automatico e, infine, lavori di adeguamento strutturale. La stima di spesa è di 1 milione 142 mila euro.