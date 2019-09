Miglio blu, nel 2020 l'affidamento del primo lotto

Se ne è parlato questa sera in commissione. I consiglieri d'opposizione preoccupati per il futuro del verde. Piaggi risponde: "Non facciamo un processo alle intenzione sul nulla. Nessun taglio a meno che non ci sia rischio per la sicurezza".

La Spezia - Nessun taglio dei pini sul Miglio blu, salvo situazioni che potrebbero mettere a rischio la sicurezza dei cittadini. Ma al momento manca ancora la progettazione definitiva dei tre lotti. Insomma è tutto ancora legato ad un'idea progettuale che potrà vedere forse il bando del primo lotto nel 2020.

Lo ha ribadito l'assessore ai Lavori pubblici Luca Piaggi audito questa sera nel corso di una commissione consiliare richiesta dal consigliere d'opposizione Massimo Baldino Caratozzolo.

L'assessore Piaggi nell'introduzione ha ribadito alcuni punti tra i quali il costo che ammonta a oltre quattro milioni di euro: "Cercheremo di evitare il taglio delle piante e vogliamo portare avanti l'idea di un progetto green. Tra una ventina di giorni potremmo forse avere un'idea più chiara del progetto per l'approvazione del primo lotto. La divisione di tutto il progetto in tre semplifica molti aspetti. Ma al momento qualunque ipotesi potrebbe essere prematura".

I consiglieri di opposizione, Baldino in testa seguito poi da Manfredini e Lombardi, hanno chiesto chiarimenti e soprattutto se la progettazione non fosse "troppo onerosa per una pista" e se non si rischia un taglio indiscriminato perché nella delibera approvata in giunta è presente il termine "abbattimento".

Da questo punto di vista Piaggi ha aggiunto: "Bisogna calcolare che questo progetto va a valorizzare con nuove infrastrutture un quartiere penalizzato negli. Se consideriamo tutti i lavori che verrebbero eseguiti (marciapiedi, illuminazione e asfaltatura) la cifra è comprensibile. Al momento stiamo facendo un processo alle intenzioni sul nulla, ci tengo a ribadire che nel momento in cui si presentassero dei rischi per i cittadini dovremmo intervenire e di conseguenza procedere nell'abbattimento, ma servono delle verifiche che faremo. E' chiaro che nel momento in cui avremo qualcosa di più concreto sul progetto ci confronteremo con chi di dovere prima che arrivi la delibera del progetto definitivo".

L'idea del brand della nautica comunque non convince del tutto le opposizioni e il nutrito gruppo di rappresentanti di associazioni e di cittadini anche appartenenti al tavolo del verde, e quindi sono state chieste nuove audizioni. Verranno chiesti chiarimenti anche alla vicesindaco Giacomelli, prima sostenitrice del Miglio blu, e non sarebbe da escludere anche un incontro con le associazioni.