Migliarina come Madrid con il progetto artistico di Carneviola, Civ e Comune

La Spezia - Ogni quartiere ha le sue potenzialità e sono tante le idee che nascono per farlo risaltare. Nel cuore di Migliarina, Carneviola Art Project assieme a Civ e Comune della Spezia si punta in alto: sia in senso fisico che metaforico.

Nasce così il progetto "Migliarina quartiere artistico" che si è concretizzato con l'affissione di otto tele in Via Sarzana sulle facciate dei negozi e in alcuni angoli delle strade. Le mani che hanno realizzato queste opere, tutte a tema etico e basate sull'attualità locale, sono quelle degli artisti di Carneviola Art project che in accordo con il Civ di Migliarina e un finanziamento messo a disposizione del Comune della Spezia hanno ridipinto letteralmente buona parte del quartiere.

Un'idea che per l'assessore al Commercio e Attività produttive Lorenzo Brogi porta l'esempio di altre città europee: Berlino, Copenaghen, Madrid: "E’ la conferma - spiega Brogi - che Arte e commercio sono un binomio vincente per favorire lo sviluppo dei quartieri e combattere il degrado a Migliarina si è dato il via ad un progetto unico per la nostra città". Le opere sono state realizzate da Alessio Bonini, PlayOutYork e Ilaria Vinciguerra fondatori di Carneviola Art Project di cui l’omonima galleria d’Arte proprio in Via Sarzana. ”E’ un primo passo per tenere vivo il quartiere sia sotto il punto di vista commerciale che intellettuale”ha aggiunto Marco Stefanelli Presidente del Civ.