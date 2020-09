Migliarina, Mazzetta e Favaro, da oggi finisce l'era della raccolta domiciliare

La Spezia - I residenti nei quartieri di Migliarina, Mazzetta e Favaro toccheranno con mano il programma di ottimizzazione del sistema di raccolta rifiuti. Stop da ieri alla raccolta domiciliare e via all'utilizzo delle isole zonali: tutte le utenze domestiche dovranno conferire esclusivamente tramite Ecocard. Anche le attività e le imprese non appartenenti alla tipologia successivamente specificata dovranno conferire alle Isole Zonali i propri rifiuti fatta eccezione per il cartone, che continuerà ad essere prelevato con la raccolta domiciliare. Bar, ristoranti, commercio alimentare e grande distribuzione manterranno il servizio di raccolta porta a porta.