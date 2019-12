Mezzo secolo fa Piazza Fontana. Incontro con l'Anpi al Dialma

La Spezia - Giovedì 12 dicembre alle ore 16,30 al Dialma Ruggiero, via Monteverdi 117 alla Spezia, l'Anpi organizza un incontro dedicato alla strage di Piazza Fontana. Sarà presente Massimo Bisca responsabile regionale Anpi Liguria. "Non solo per ricordare ma anche per riflettere su dove e come siamo in questo momento politico - spiegano dall'Anpi -. A cinquant'anni dalla strage di Pizza Fontana, noi non dimentichiamo. Non dimentichiamo prima di tutto le vittime innocenti di quel tragico evento. Non dimentichiamo la messa in scena, organizzata con la collaborazione attiva di strutture dello Stato, che doveva ufficializzare la “pista rossa”: incolpare gli anarchici innocenti Pinelli e Valpreda, creare nel Paese una drammatica situazione di emergenza contro il pericolo rosso, instaurare un regime di controllo, ridurre l’autonomia della classe operaia, delle forze politiche non asservite. Non dimentichiamo che quella strage fu la prima di una lunga stagione di bombe, di morti e feriti, volta ad instaurare una repubblica presidenziale, dove pochi avrebbero comandato e riscritto la Costituzione. Non dimentichiamo che la giustizia non è mai riuscita a far giustizia sul serio e che solo la storia, oggi, ci testimonia che ci furono i fascisti di Ordine Nuovo, Giovanni Ventura e Franco Freda, fra gli organizzatori della strage. Ricordare quella strage per avere dalle Istituzioni finalmente parole di verità, perché dopo 50 anni le responsabilità non siano ancora offuscate da preoccupazioni politiche e menzogne. Solo così rispetteremo il valore della memoria, la memoria dei tanti cittadini italiani che, dal 12 dicembre 1969 in poi, a causa dei silenzi e delle complicità, hanno perso la vita sui treni o alle stazioni, nelle strade dove esplodevano le bombe. I mandanti e gli esecutori, protetti dal cuore oscuro del nostro Stato, non hanno mai pagato la loro colpa".