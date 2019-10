Mezzo secolo di sacerdozio per tre don spezzini

La Spezia - Tre sacerdoti diocesani hanno compiuto ieri, nel medesimo giorno, cinquant’anni “di Messa”. Furono ordinati insieme a Lerici, nella chiesa parrocchiale di San Francesco, il 12 ottobre 1969 dall’allora vescovo Giuseppe Stella. Si tratta di don Paolo Costa, oggi parroco di Beverino, di Polverara e di Castiglione Vara; di don Luciano Corradi, parroco di Nostra Signora della Guardia e di Montale di Levanto; di don Gianni Botto, animatore della comunità “Samuel”. Tutti e tre celebrano dunque tra ieri ed oggi l’importante anniversario del loro sacerdozio nelle parrocchie e nelle comunità di appartenenza. Ha iniziato don Botto, celebrando ieri pomeriggio la Messa con la sua comunità nella chiesa di San Pio X ai Colli di Spezia. Per quanto riguarda don Corradi, ieri sera alle 21 ha celebrato la Messa a Levanto, mentre oggi alle 11.15 la celebra nella chiesa parrocchiale di Ceparana: a Ceparana, infatti, è stato parroco per circa venticinque anni, dal 1986 al 2010. Al termine del rito, nell’oratorio parrocchiale si terrà un “pranzo di condivisione”, predisposto con cibi offerti dalle diverse famiglie ceparanesi. Infine, don Costa, molto noto in diocesi anche come responsabile da oltre quarant’anni del centro pastorale “San Pio X” di Cassego. Per lui la Messa di ringraziamento è questa mattina alle 11 nel centro sociale polivalente del comune di Beverino, presenti le tre comunità parrocchiali a lui affidate. Tempo permettendo, la Messa sarà all’aperto, e seguirà una grande festa popolare, con pranzo insieme. La festa proseguirà domani, lunedì, alle 10, con la presenza di tutti e tre i “festeggiati”, dei sacerdoti della zona e di quanti si vorranno unire a loro per la bella ricorrenza. A don Gianni, don Luciano e don Paolo i nostri auguri più calorosi: “ad multos annos !”.