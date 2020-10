Mezzo milione per nuove telecamere in città

La Spezia - La giunta Peracchini stamani ha approvato il progetto di fattibilità tecnica e economica riguardante la realizzazione di un nuovo sistema di videosorveglianza cittadino, ad integrazione di quello esistente, volto al miglioramento della sicurezza e del controllo del territorio. Il nuovo impianto interesserà via Milano – via Fiume, corso Cavour – via Milano, via Milano – via Venezia, viale Garibaldi – corso Cavour, piazza Ramiro Ginocchio, piazza Beverini e l’asse viale Fieschi dall’incrocio di viale Amendola all’incrocio di Fabiano.



Il provvedimento varato oggi dalla giunta Peracchini segue la firma del Patto per l’attuazione della sicurezza urbana, avvenuta ieri in prefettura tra il prefetto della Spezia Maria Luisa Inversini e il sindaco Pierluigi Peracchini, volto ad acquisire, previa valutazione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, un contributo ministeriale per l’adeguamento del sistema di videosorveglianza comunale, ai fini della sicurezza, nelle aree urbane maggiormente a rischio.



"Un progetto sulla sicurezza per ottenere un contributo dal ministero dell'Interno - dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini -. Ringrazio l'assessore ai Lavori pubblici Luca Piaggi e tutti gli uffici per averlo messo a punto, nella speranza di ottenere il finanziamento. La sicurezza e il decoro urbano sono fondamentali nelle nostre linee di mandato, e continuare a investire sulla tecnologia e sulla sinergia fra tutte le forze dell'ordine e la nostra Polizia municipale è la chiave di volta per avere una città ancora più sicura".



Il progetto di realizzazione del nuovo sistema di videosorveglianza prevede la trasmissione dei segnali dalle telecamere al videoserver da installarsi nella caserma del comando di Polizia municipale e l’estensione della rete in fibra ottica mediante collegamento all’anello della rete Man che già percorre gran parte del territorio comunale.



Il progetto si inserisce nel Piano delle opere pubbliche 2020-20200 e comporta una spesa di 529.936,44 euro che verrà finanziata con contributi statali concessi dal ministero dell’Economia e delle Finanze.



"La sicurezza cittadina è stata e sempre sarà una nostra priorità – sottolinea l’assessore Piaggi -. Con l’installazione di un nuovo sistema di videosorveglianza andremo a garantire un miglior controllo e monitoraggio del territorio comunale: l’obiettivo è quello di garantire un supporto tecnologico fondamentale alle forze dell'ordine e una maggiore vicinanza ai cittadini".