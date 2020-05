Mezzi pubblici, arriva la navetta su prenotazione. Le novità della Fase 2

La Spezia - Il primo giorno di Fase 2 a bordo dei bus spezzini è stato il primo test ma in vista ci sono già una serie di novità. Oltre all'introduzione obbligatoria delle mascherine, i posti segnati e le regole da seguire Atc e l'assessorato alla Mobilità guardano alle nuove immediate soluzioni per i cittadini.

La questione cantieri, anche per i dipendenti dell'indotto, è in fase di soluzione con l'introduzione delle navette. Invece, per quanto riguarda l'utenza regolare è garantito l'80 per cento delle corse. "Stiamo definendo un servizio di prenotazione delle navette - spiega l'assessore Casati - per coprire il 20 per cento delle corse non ancora ripristinate e verrà messo a disposizione un numero verde da contattare con un avviso minimo di un'ora prima della partenza. Stiamo definendo gli ultimi dettagli. Questi primi tre giorni sono comunque un test per rimodulare l'intero servizio, perché già da oggi abbiamo riscontrato maggiore utenza in determinate corse, un esempio la linea S, e che quindi già da questa settimana potrebbero esserci delle modifiche. Comunque in questa prima giornata di Fase 2 non si sono verificate particolari criticità".