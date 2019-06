Mezzi pesanti a Bragarina, question time in consiglio comunale

La Spezia - La viabilità dei mezzi pesanti tra Via Michele Rossi e Via Bragarina al centro del question time che si terrà nella prossima seduta in consiglio comunale. A richiederlo il Guido Melley e Roberto Centi del gruppo consiliare LeAli a Spezia che denunciano: “Da molti anni diversi cittadini residenti nelle vie Michele Rossi e Bragarina hanno evidenziato al Comune disagi e problemi derivanti dal traffico pesante che interessa le vie in questione e l'abitato circostante -i cittadini hanno in particolare segnalato le problematiche conseguenti allo stato del rialzo stradale che, realizzato nel lontano 2001 all'incrocio delle due vie, ha poi ceduto sotto il peso dei mezzi pesanti e che per questo è probabilmente causa di vibrazioni e danni - eventualmente da valutare alle abitazioni ogni qual volta l'incrocio è attraversato da bus e camion di portata elevata”



Melley e Centi ricordano: “L'installazione del rialzo stradale in questione aveva l'obiettivo di ridurre la sinistrosità stradale nella zona -nel corso di tutti questi anni sono stati peraltro effettuati riscontri in contraddittorio tra cittadini e tecnici comunali, sono state redatte perizie di parte e sono stati coinvolti anche i Vigili del Fuoco per le valutazioni di competenza. In ultimo alla fine del 2018, il Comune ha inviato una nota in merito alla controversa questione ai residenti che non pare aver fornito le risposte attese”.

“Al sindaco e alla giunta chiediamo - concludono Melley e Centi - di fornire tempestivamente una dettagliata informativa in merito alla vicenda sopra descritta ed alle soluzioni individuate (con i relativi tempi di realizzazione) per risolvere una situazione di disagio che, per gli abitanti delle vie M. Rossi e Bragarina, si protrae da tempo, troppo tempo”.