Mezzi all'asta, le ultime occasioni. Ecco come partecipare

La Spezia - L'Istituto Vendite Giudiziarie della Spezia su mandato di Agenzia delle Entrate Riscossione, Agente del Servizio Nazionale della Riscossione per la Provincia della Spezia, procederà alla vendita in modalità telematica sul sito www.benimobili.it dei beni pignorati con verbale del 7 agosto scorso. Il lotto numero uno mette all'asta un'autovettura BMW cil. 1995 gasolio, anno immatricolazione 2016, provvista di due chiavi, certificato di proprietà e carta di circolazione, km 49.500 circa a € 15.000,00 +iva. Il secondo lotto riguarda invece un autocarro furgone Citroen Berlingo, cil. 1560 gasolio, anno immatricolazione 2011, provvisto di due chiavi chiavi e carta di circolazione, sprovvisto di certificato di proprietà, km non rilevabili a € 2.000 + iva.



Primo incanto previsto dal 2 settembre alle 12 al 9 settembre alle 12 al valore di stima. Il secondo inconto dal 12 settembre alle 12 al 19 settembre alle 12 al 50% del valore di stima. La visione dei beni pignorati potrà essere effettuata dagli interessati presso il luogo della vendita previo appuntamento o sul sito www.ivgspezia.it. Il presente avviso è da ritenersi nullo nel caso in cui il debito per il quale si procede sia stato estinto.